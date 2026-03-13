Tim Enterprise, il cloud sovrano per il governo dell’infrastruttura digitale

TIM è l’infrastruttura digitale del Paese. Ogni giorno reti, data center e piattaforme del Gruppo sostengono servizi essenziali per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, con un modello industriale focalizzato su ciò che oggi conta: connettività ad alte prestazioni, cloud, cybersecurity e soluzioni digitali.

Con 3,5 miliardi di ricavi e una crescita superiore al mercato, TIM Enterprise è il motore di questa trasformazione. Il cloud pesa oltre il 40% dei ricavi da servizi ed è cresciuto del 24% nell’ultimo anno: un indicatore chiaro di come stia evolvendo la domanda, sempre più orientata a modelli digitali strutturali e non episodici.

Ma il punto non è solo crescere. È come si cresce.

Il cloud come modello operativo e industriale

Per anni il cloud è stato raccontato quasi esclusivamente come migrazione: spostare carichi di lavoro per ottenere scala e velocità. Oggi questa visione è superata. Il cloud è un modello operativo e industriale che abilita trasformazione continua, integrazione tra ecosistemi, automazione, modernizzazione applicativa e gestione intelligente delle risorse. Non è un traguardo infrastrutturale, ma una piattaforma di evoluzione permanente.

Le organizzazioni che gestiscono dati sensibili e processi essenziali hanno bisogno non solo della capacità computazionale ma richiedono certezza giuridica, continuità operativa, protezione delle supply chain tecnologiche e piena visibilità sui propri ambienti digitali. È il passaggio da una logica di adozione del cloud a una logica di governo del cloud.

Governare il cloud significa progettare architetture consapevoli delle giurisdizioni, integrare nativamente cybersecurity e gestione delle identità, garantire resilienza operativa in linea con le nuove normative europee – da NIS2 a DORA – e con standard di sicurezza sempre più stringenti. Significa soprattutto avere competenze, processi e presidi per esercitare un controllo effettivo su infrastrutture, piattaforme e catene tecnologiche.

I tre asset di Tim

Il nostro posizionamento fa leva su tre asset distintivi: infrastrutture e data center nazionali, gestione diretta di reti critiche e competenze avanzate di cybersecurity.

L’esperienza nel Polo Strategico Nazionale – primo modello concreto di cloud sovrano in Europa, di cui TIM è primo azionista – dimostra che scalabilità, apertura tecnologica e controllo possono convivere in un equilibrio industrialmente sostenibile.

Non bisogna escludere l’innovazione globale che viene integrata, come dimostrano le nostre numerose partnership, ma al tempo stesso è necessario un approccio che metta al centro resilienza, sicurezza e autonomia. In un contesto geopolitico e regolatorio in rapido cambiamento, la dipendenza tecnologica è un tema industriale, non teorico.

Per questo occorre continuare a investire, non solo in infrastrutture e servizi ma anche e soprattutto in governance e competenze. Perché a definire la qualità di un’infrastruttura digitale oggi non è la potenza di calcolo, ma la capacità di prevenire, gestire con competenza e mantenere in sicurezza i sistemi.