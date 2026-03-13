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Tim Enterprise, il cloud sovrano per il governo dell’infrastruttura digitale

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Dalla migrazione alla governance: il cloud è un modello industriale che unisce performance, sicurezza, resilienza e controllo. Infrastrutture nazionali, data center, cybersecurity e Polo Strategico Nazionale sono gli asset con cui il Gruppo sostiene la trasformazione digitale del Paese

Pubblicato il 13 mar 2026
Elio Schiavo

Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer, Tim

sovranità digitale

TIM è l’infrastruttura digitale del Paese. Ogni giorno reti, data center e piattaforme del Gruppo sostengono servizi essenziali per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, con un modello industriale focalizzato su ciò che oggi conta: connettività ad alte prestazioni, cloud, cybersecurity e soluzioni digitali.

Con 3,5 miliardi di ricavi e una crescita superiore al mercato, TIM Enterprise è il motore di questa trasformazione. Il cloud pesa oltre il 40% dei ricavi da servizi ed è cresciuto del 24% nell’ultimo anno: un indicatore chiaro di come stia evolvendo la domanda, sempre più orientata a modelli digitali strutturali e non episodici.

Ma il punto non è solo crescere. È come si cresce.

Il cloud come modello operativo e industriale

Per anni il cloud è stato raccontato quasi esclusivamente come migrazione: spostare carichi di lavoro per ottenere scala e velocità. Oggi questa visione è superata. Il cloud è un modello operativo e industriale che abilita trasformazione continua, integrazione tra ecosistemi, automazione, modernizzazione applicativa e gestione intelligente delle risorse. Non è un traguardo infrastrutturale, ma una piattaforma di evoluzione permanente.

Le organizzazioni che gestiscono dati sensibili e processi essenziali hanno bisogno non solo della capacità computazionale ma richiedono certezza giuridica, continuità operativa, protezione delle supply chain tecnologiche e piena visibilità sui propri ambienti digitali. È il passaggio da una logica di adozione del cloud a una logica di governo del cloud.

Governare il cloud significa progettare architetture consapevoli delle giurisdizioni, integrare nativamente cybersecurity e gestione delle identità, garantire resilienza operativa in linea con le nuove normative europee – da NIS2 a DORA – e con standard di sicurezza sempre più stringenti. Significa soprattutto avere competenze, processi e presidi per esercitare un controllo effettivo su infrastrutture, piattaforme e catene tecnologiche.

I tre asset di Tim

Il nostro posizionamento fa leva su tre asset distintivi: infrastrutture e data center nazionali, gestione diretta di reti critiche e competenze avanzate di cybersecurity.

L’esperienza nel Polo Strategico Nazionale – primo modello concreto di cloud sovrano in Europa, di cui TIM è primo azionista – dimostra che scalabilità, apertura tecnologica e controllo possono convivere in un equilibrio industrialmente sostenibile.

Non bisogna escludere l’innovazione globale che viene integrata, come dimostrano le nostre numerose partnership, ma al tempo stesso è necessario un approccio che metta al centro resilienza, sicurezza e autonomia. In un contesto geopolitico e regolatorio in rapido cambiamento, la dipendenza tecnologica è un tema industriale, non teorico.

Per questo occorre continuare a investire, non solo in infrastrutture e servizi ma anche e soprattutto in governance e competenze. Perché a definire la qualità di un’infrastruttura digitale oggi non è la potenza di calcolo, ma la capacità di prevenire, gestire con competenza e mantenere in sicurezza i sistemi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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