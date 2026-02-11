Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Tim, Labriola: “Piano industriale dopo la conversione delle risparmio”

In occasione del convegno “Beyond Climate” l’AD delinea la roadmap e rilancia: “Nella strategia sinergie più strutturate con Poste Italiane”

Pubblicato il 11 feb 2026
Il cantiere strategico di Tim entra in una fase decisiva. A margine del convegno romano “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, l’amministratore delegato Pietro Labriola ha chiarito la timeline: il piano industriale “sarà presentato dopo la conversione delle risparmio”. Una puntualizzazione che fotografa bene la transizione in corso, con l’attenzione concentrata su passaggi societari che determinano le condizioni operative e finanziarie su cui poggerà la prossima traiettoria.

