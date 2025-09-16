La consigliera indipendente Domitilla Benigni lascia il Cda di Tim e gli incarichi nel Comitato Nomine e Remunerazione e nel Comitato Sostenibilità. Ad annunciarlo è l’azienda in una nota, in cui si sottolinea che a motivare la decisione sono stati i “crescenti e onerosi impegni professionali legati alla sua carica di Amministratore Delegato di Elettronica Spa”.
LE DIMISSIONI
Tim, lascia Domitilla Benigni: Poste verso l’ingresso in Cda?
La consigliera indipendente lascia il board del gruppo per motivi professionali legati al suo ruolo di Ad in Elettronica. L’uscita potrebbe, secondo indiscrezioni di stampa, aprire la strada all’ingresso di Poste Italiane
