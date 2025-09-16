Tim, lascia Domitilla Benigni: Poste verso l’ingresso in Cda?

La consigliera indipendente Domitilla Benigni lascia il Cda di Tim e gli incarichi nel Comitato Nomine e Remunerazione e nel Comitato Sostenibilità. Ad annunciarlo è l’azienda in una nota, in cui si sottolinea che a motivare la decisione sono stati i “crescenti e onerosi impegni professionali legati alla sua carica di Amministratore Delegato di Elettronica Spa”.