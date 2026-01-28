Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

strategie

Tim, luce verde dai soci alla conversione delle risparmio e al riassetto del capitale

Home Telco
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Approvate le proposte del Cda: un passaggio cruciale nella semplificazione della struttura societaria, oltre che una nuova fase nella gestione patrimoniale del gruppo

Pubblicato il 28 gen 2026
TIM canone 1998 Cassazione, Tim azioni risparmio

Tim incassa il via libera dei soci a una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni sul fronte della governance e della struttura azionaria. L’Assemblea degli Azionisti ordinari e l’Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio hanno infatti approvato tutte le delibere all’ordine del giorno, a partire dalla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Alla riunione dell’assemblea ordinaria ha partecipato il 56,42% del capitale, mentre l’assemblea speciale delle azioni di risparmio ha registrato una presenza pari al 50,87% della categoria.

Conversione delle azioni di risparmio: modalità e conguagli

Il cuore dell’operazione riguarda la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, approvata in sede straordinaria con percentuali prossime all’unanimità. La delibera prevede una conversione facoltativa, con un rapporto di una azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio, accompagnata da un conguaglio in denaro di 0,12 euro.

Per le azioni che non saranno oggetto di conversione volontaria scatterà invece la conversione obbligatoria, alle medesime condizioni ma con un conguaglio ridotto a 0,04 euro. Anche l’Assemblea Speciale ha dato il proprio assenso alla conversione obbligatoria con il 99,58% dei voti favorevoli, confermando un orientamento ampiamente condiviso tra i soci di risparmio.

Riduzione volontaria del capitale e rafforzamento delle riserve

Accanto alla conversione, i soci hanno approvato anche la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, destinando l’importo risultante a riserva legale e a riserva disponibile di patrimonio netto. Una scelta che si inserisce nel percorso di razionalizzazione finanziaria del gruppo e che punta a rendere la struttura patrimoniale più flessibile e coerente con il nuovo perimetro industriale.

L’efficacia dell’operazione resta tuttavia subordinata a precise condizioni, a partire dal limite massimo di 100 milioni di euro per l’eventuale esborso legato all’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di risparmio che non hanno concorso all’approvazione della delibera.

Diritto di recesso e condizioni sospensive

Per gli azionisti di risparmio dissenzienti è previsto il diritto di recesso, con un valore di liquidazione unitario pari a 0,5117 euro. Tempi e modalità operative saranno comunicati successivamente dalla società, nel rispetto della normativa vigente.

Ulteriore condizione riguarda l’eventuale opposizione dei creditori entro 90 giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione del capitale. In assenza di rilievi, o in caso di autorizzazione da parte del Tribunale, la conversione potrà diventare pienamente efficace nei termini previsti.

Nuove nomine nel Consiglio di amministrazione

In sede ordinaria l’assemblea ha infine ratificato la nomina di Lorenzo Cavalaglio e Alessandra Perrazzelli come consiglieri di amministrazione del Gruppo Tim, con percentuali di consenso superiori al 97%. I loro mandati scadranno con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, in continuità con l’attuale Consiglio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

guest

1 Commento
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti
Claudio
Claudio
1 minuto fa

Esauriente

0
Rispondi

Aziende

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

1
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x