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Tim vede l’investment grade, Standard & Poor’s alza il rating a BB+

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ll giudizio sul merito di credito sale da BB a BB+ con prospettiva stabile. L’agenzia prevede un miglioramento delle metriche nel biennio 2026-2027. Del Fante: “Poste azionista stabile e di lungo periodo”

Pubblicato il 10 giu 2026
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CAPITAL MARKET DAY DI TELECOM ITALIA
PIETRO LABRIOLA AD TELECOM

Standard & Poor’s alza il rating creditizio di Tim a BB+ da BB, con outlook stabile. Lo comunica il gruppo guidato da Pietro Labriola, sottolineando che il nuovo giudizio conferma il percorso di rafforzamento finanziario avviato dalla società.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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