Standard & Poor’s alza il rating creditizio di Tim a BB+ da BB, con outlook stabile. Lo comunica il gruppo guidato da Pietro Labriola, sottolineando che il nuovo giudizio conferma il percorso di rafforzamento finanziario avviato dalla società.
la valutazione
Tim vede l’investment grade, Standard & Poor’s alza il rating a BB+
ll giudizio sul merito di credito sale da BB a BB+ con prospettiva stabile. L’agenzia prevede un miglioramento delle metriche nel biennio 2026-2027. Del Fante: “Poste azionista stabile e di lungo periodo”
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