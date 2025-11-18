Le telecomunicazioni sono l’infrastruttura invisibile che regge ogni attività economica e sociale, dalla manifattura 4.0 alla sanità connessa, dalla scuola digitale allo streaming. Eppure, i numeri raccontano una realtà paradossale: mentre il consumo di connettività esplode, i conti economici delle tlc italiane si stanno sgretolando.
Crisi Tlc, Rangone: “Futuro digitale a rischio, serve una svolta”
Il settore registra un crollo dei prezzi del 40% a fronte di un traffico dati aumentato di oltre venti volte, con margini operativi scesi sotto lo zero e un ROI quasi azzerato, segnale di un modello economico che non riesce più a remunerare gli investimenti. Il professore di Digital Business e di Entrepreneurship al Politecnico di Milano: “Se continuiamo su questa traiettoria, rischiamo di trasformare un’infrastruttura critica in un business strutturalmente in perdita”
