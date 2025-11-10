Il nuovo studio del Capgemini Research Institute, “Gender and leadership: Navigating bias, opportunity and change”, scatta una fotografia inedita della leadership femminile, con un focus che parla molto da vicino alle telco.
Tlc, intelligenza artificiale e gender gap: cosa manca alla nuova leadership
La nuova ricerca del Capgemini Research Institute mostra come, nelle telecomunicazioni, la corsa agli algoritmi di automazione stia ridefinendo le competenze dei vertici aziendali senza, però, scardinare gli stereotipi su uomini e donne. Ne derivano valutazioni distorte sulle skill che rischiano di frenare produttività, competitività e percorsi di carriera
