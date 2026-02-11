Unidata archivia un 2025 che, almeno sul fronte del top line, chiude meglio delle previsioni. I dati preliminari consolidati al 31 dicembre indicano ricavi totali pari a 109,4 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto ai 101,3 milioni del 2024. Un livello che supera la forchetta comunicata in precedenza, compresa tra 103 e 108 milioni, e che conferma un passo di crescita più deciso rispetto alle attese.
Unidata oltre le attese: fatturato a 109,4 milioni e debito in calo
L’azienda ha registrato un ebitda adjusted 29,4 milioni, investimenti 14,1 milioni e un indebitamento netto a 37,7 milioni
