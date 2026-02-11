Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Unidata oltre le attese: fatturato a 109,4 milioni e debito in calo

L’azienda ha registrato un ebitda adjusted 29,4 milioni, investimenti 14,1 milioni e un indebitamento netto a 37,7 milioni

Pubblicato il 11 feb 2026
Unidata archivia un 2025 che, almeno sul fronte del top line, chiude meglio delle previsioni. I dati preliminari consolidati al 31 dicembre indicano ricavi totali pari a 109,4 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto ai 101,3 milioni del 2024. Un livello che supera la forchetta comunicata in precedenza, compresa tra 103 e 108 milioni, e che conferma un passo di crescita più deciso rispetto alle attese.

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
