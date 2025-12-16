Wi-fi, al via l’era dell’AI, sempre più centrale la convergenza col 5G

L’indagine

Aumenta l’interesse per la qualità del servizio, le funzionalità di sicurezza e l’OpenRoaming. Gli ambiti di applicazione prevalenti sono la casa intelligente, l’Ai e le applicazioni industriali/manifatturiere e IoT. Il presidente della Wba Tiago Rodrigues: “Il wi-fi è diventato un’infrastruttura essenziale per aziende, operatori e città”