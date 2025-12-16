Anche nel wi-fi è iniziata l’era dell’intelligenza artificiale (Ai): il 32% delle imprese prevede di implementare reti basate su Ai/cognitive, in grado di trasformare le reti wireless, migliorandone le prestazioni e l’affidabilità. A livello di standard, il wi-fi 7 è la tecnologia con maggiori probabilità di implementazione nel 2026, con il 38% degli intervistati che pianifica di implementarla. È quanto emerge dal “Wba Industry Report 2026”, l’indagine annuale di settore sull’ecosistema wi-fi, cellulare e aziendale condotta dalla Wireless Broadband Alliance (Wba).
Wi-fi, al via l’era dell’AI, sempre più centrale la convergenza col 5G
Aumenta l’interesse per la qualità del servizio, le funzionalità di sicurezza e l’OpenRoaming. Gli ambiti di applicazione prevalenti sono la casa intelligente, l’Ai e le applicazioni industriali/manifatturiere e IoT. Il presidente della Wba Tiago Rodrigues: “Il wi-fi è diventato un’infrastruttura essenziale per aziende, operatori e città”
