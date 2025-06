Wi-Fi lento? 10 consigli per migliorare la connessione domestica

Streaming che si interrompe, riunioni online a scatti, download che non si completano mai: quando la rete Wi-Fi domestica non funziona come dovrebbe, anche le attività più semplici – dal lavoro da remoto all’intrattenimento serale – diventano complicate e frustranti. Eppure, per migliorare le prestazioni della connessione wi-fi domestica, non è sempre necessario rivoluzionare l’impianto o cambiare gestore. In molti casi, infatti, è possibile ottenere risultati concreti con semplici accorgimenti alla portata di tutti, capaci di incrementare stabilità, copertura e velocità del segnale. Dalla corretta posizione del router alla scelta della giusta banda, passando per l’adozione di soluzioni mesh o di dispositivi più evoluti, sono numerosi i modi per potenziare la rete di casa senza interventi invasivi. Ecco 10 consigli pratici per ottimizzare il Wi-Fi e dire addio ai problemi di connessione.