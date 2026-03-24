Wifi 9, la spinta dall’allineamento con reti in fibra e 6G

Le comunicazioni wireless già guardano all’era del wifi 9: la visione tracciata da Nokia descrive uno standard progettato per supportare esperienze digitali immersive, in tempo reale e basate sull’intelligenza artificiale.

Mentre sono in corso le discussioni sul prossimo standard wifi al meeting IEEE 802.11, Klaus Doppler, direttore del Wi-Fi Center of Excellence in Technology Standards, scrive sul blog ufficiale di Nokia: “Definendo i primi obiettivi di prestazioni per la prossima fase dell’evoluzione del wifi, stiamo plasmando il dibattito del settore su come le reti wireless debbano evolversi per supportare applicazioni con requisiti sempre più elevati”.

I nuovi obiettivi wifi 9 definiti da Nokia si concentrano su latenza e prestazioni, in linea con il lavoro che stanno svolgendo gli operatori di telecomunicazioni sulla fibra e la futura connettività 6G. La proposta di Nokia, infatti, colloca il wifi 9 all’interno di un ecosistema di telecomunicazioni più ampio, dove opera a fianco della banda ultralarga fissa e mobile. Invece di concentrarsi solo sulle velocità di picco, Nokia sottolinea la necessità di prestazioni costanti e prevedibili, in quanto gli operatori devono gestire la crescente domanda di traffico e le nuove tipologie di servizio

La prossima era del wifi: immersività e intelligenza

Per decenni, l’innovazione wifi si è concentrata principalmente sull’aumento della velocità di picco e dell’efficienza, supportando il crescente numero di dispositivi connessi nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. Ma il ruolo del wifi visto da Nokia cambiando.

Con l’aumentare dell’immersività, dell’intelligenza e dell’interattività delle esperienze digitali, le reti wireless devono evolversi oltre la semplice velocità: la prossima generazione di wifi deve supportare applicazioni in cui reattività, affidabilità e prevedibilità sono altrettanto cruciali quanto la velocità.

“Il wifi 9 si evolverà di pari passo con le future reti 6G come parte di un ecosistema wireless più ampio e complementare, con ogni tecnologia ottimizzata per ambienti e casi d’uso diversi”, scrive Doppler.

Connettività prevedibile e efficienza energetica

Nokia spiega che il wifi 9 si concentrerà sulle prestazioni reali, non solo sulle velocità di picco teoriche.

Ciò include velocità multi-gigabit che gli utenti sperimentino effettivamente sui propri smartphone, dispositivi XR e laptop, per sfruttare appieno le connessioni a banda larga in fibra di nuova generazione; connettività prevedibile e affidabile, in particolare per casi d’uso emergenti come i media immersivi, la robotica e l’interazione tattile; prestazioni elevate in ambienti densi, supportando decine di dispositivi connessi simultaneamente che eseguono applicazioni in tempo reale e ad alta larghezza di banda; maggiore efficienza energetica, garantendo che le prestazioni più elevate non comportino un aumento del consumo energetico per dispositivi mobili e access point.

“Insieme, queste funzionalità consentiranno al wifi di supportare una nuova generazione di servizi digitali che dipendono da una connettività istantanea e senza interruzioni”, scrive Doppler.

L’impatto sulle esperienze digitali

L’impatto del wifi 9 si farà sentire nelle esperienze digitali su cui le persone fanno affidamento ogni giorno.

“Immaginate di partecipare a una riunione virtuale in cui i colleghi appaiono come avatar realistici attorno a uno spazio di lavoro condiviso, oppure di collaborare in un ambiente 3D in tempo reale dove ogni gesto e interazione avviene istantaneamente”, scrive Doppler di Nokia. “Gli strumenti di collaborazione AR e VR di nuova generazione, le piattaforme di cloud gaming e gli ambienti 3D in tempo reale dipendono da reti wireless in grado di offrire velocità estremamente elevate, superiori a 100 Mbps per dispositivo, una latenza costantemente bassissima inferiore a 5 ms e prestazioni costanti: esattamente le capacità che il wifi 9 dovrebbe essere progettato per offrire”.

Altre applicazioni emergenti imporranno ulteriori requisiti alle reti wireless. Ad esempio, le tecnologie tattili e aptiche consentono agli utenti di ricevere un feedback fisico durante l’interazione con i sistemi digitali. Ma affinché queste interazioni risultino naturali, la rete deve trasmettere il feedback istantaneamente e in modo affidabile, anche in momenti imprevedibili, da e verso i dispositivi, persino quando la rete è sovraccarica.

In questi scenari, la qualità e la reattività della connessione wireless diventano importanti quanto la velocità pura.

L’allineamento con la banda larga in fibra e il 6G

Nokia sta portando questa visione nelle discussioni del settore, mentre l’ecosistema wifi si riunisce per esplorare cosa verrà dopo lo standard IEEE 802.11bn, la prossima generazione wifi 8 attualmente in fase di sviluppo.

L’azienda finlandese chiede un allineamento tempestivo in tutto il settore su obiettivi di prestazioni chiari e requisiti basati sui casi d’uso, garantendo che la prossima generazione di wifi si evolva di pari passo con la banda larga in fibra e le future reti 6G. Uno stretto coordinamento tra le tecnologie wireless e cablate sarà essenziale per offrire prestazioni coerenti e prevedibili in tutti gli ambienti.

Nokia, infatti, posiziona il wifi come una tecnologia complementare piuttosto che una soluzione autonoma. La fibra fornisce la connessione ad alta capacità sottostante, mentre il wifi distribuisce tale connettività negli ambienti locali. Il 6G dovrebbe supportare la mobilità e una portata della rete più ampia.

Questo allineamento richiede un coordinamento tra tecnologie wireline e wireless, perché gli operatori devono garantire prestazioni coerenti su diversi livelli di rete, evitando colli di bottiglia tra backhaul in fibra e accesso wireless.