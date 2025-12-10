Wind Tre in prima linea contro le chiamate indesiderate

Il fenomeno delle chiamate indesiderate è in costante crescita e, per contrastarlo, AGCOM ha recentemente introdotto i filtri anti-spoofing. Wind Tre ha anticipato i tempi, adottando soluzioni innovative e concrete per la tutela dei clienti. Già nel 2022 l’azienda ha scelto di investire in tecnologie avanzate, offrendo strumenti efficaci per difendersi dalle frodi telefoniche. “Please Don’t Call” è il servizio gratuito che Wind Tre mette a disposizione dei clienti per bloccare numeri molesti o sospetti direttamente dall’app Wind Tre, creare liste personalizzate e ridurre il rischio di truffe.

Come funziona il sistema

Il sistema segnala in tempo reale le potenziali chiamate indesiderate sullo schermo dello smartphone, lasciando all’utente la libertà di decidere se rispondere o meno. Grazie alle segnalazioni dei clienti, il database dei numeri molesti viene costantemente aggiornato per garantire una protezione sempre più tempestiva ed efficace. Ad oggi, infatti, sono state bloccate 25 mila numerazioni, con una particolare attenzione a quelle caratterizzate da una maggiore frequenza.

Le “mosse” di Wind Tre

Nel 2023 inoltre Wind Tre ha adottato su base volontaria, a valle della possibilità offerta da AGCOM, i blocchi dele chiamate entranti da internazionale aventi numerazione mittente non aderente agli standard internazionali. Nel corso degli anni Wind Tre ha lavorato nei tavoli tecnici con AGCOM e con gli altri operatori per identificare ed implementare una soluzione che consentisse di bloccare le chiamate entranti da internazionale aventi numerazione mittente di tipo geografico (le chiamate con 06hhhhhhh, o 02hhhhhhhh per fare un esempio).

Nel mese di luglio 2025, in anticipo rispetto alla data del 19 agosto, Wind Tre ha poi implementato i blocchi delle chiamate entranti da internazionale ed aventi come mittente numerazioni geografiche e non aderenti allo standard (nella nuova modalità definita). Inoltre, dal 19 novembre 2025 ha adottato i blocchi delle chiamate entranti da internazionale con mittente numero mobile italiano nelle modalità definite dalla regolamentazione. Nel 2023 Wind Tre ha anche aderito al codice di condotta AGCOM sulle attività di teleselling e telemarketing a tutela dei clienti finali.

Il contesto: milioni di chiamate bloccate ogni giorno

I dati diffusi dall’ AGCOM sull’applicazione del secondo filtro anti-spoofing confermano la portata del problema. Dal 19 al 21 novembre, i principali operatori italiani hanno bloccato in media 7,46 milioni di chiamate al giorno provenienti dall’estero con numeri italiani falsificati. Un dato impressionante, circa sei volte superiore rispetto alla prima fase del blocco avviata ad agosto, quando la media era di 1,3 milioni di chiamate quotidiane. Lo spoofing consiste nell’utilizzo di numeri falsi per mascherare l’origine reale della chiamata, spesso con finalità truffaldine. Nonostante i filtri introdotti, l’AGCOM avverte che il fenomeno resta diffuso e potrebbe spostarsi anche su chiamate originate in Italia.

Per questo, l’Autorità ha annunciato controlli e sanzioni mirate, in collaborazione con le istituzioni competenti. I filtri di rete sono un passo avanti, ma non bastano. Soluzioni complementari come “Please Don’t Call” di Wind Tre rafforzano la tutela dei consumatori, integrandosi con il Registro delle Opposizioni e i filtri anti-spoofing AGCOM. Con queste iniziative, Wind Tre conferma la propria vicinanza e attenzione ai clienti, promuovendo un utilizzo sicuro e trasparente delle comunicazioni. Wind Tre continuerà a collaborare con l’Autorità sull’apposito tavolo di lavoro per monitorare il fenomeno e comprendere se vi sono ulteriori attività da porre in essere.