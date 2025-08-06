Continua a crescere la spesa mondiale per la network security, o sicurezza di rete, con un forte spostamento verso le soluzioni basate su software e modelli as-a-service. Secondo l’ultimo report di Dell’Oro Group, i ricavi totali di questo mercato, che copre dispositivi fisici, software e soluzioni SaaS, salirà da 24 miliardi nel 2024 a 38 miliardi di dollari nel 2029.
IL REPORT
Network security, modello “as a service” pigliatutto: la sicurezza è “elastica”
Nel 2029 il mercato fatturerà 38 miliardi di dollari e le soluzioni basate su software e SaaS cattureranno 22 miliardi di questo totale. Lavoro ibrido, migrazione al cloud e attacchi informatici che usano l’intelligenza artificiale ricalibrano le strategie di difesa aziendale
Aziende
Argomenti
Canali