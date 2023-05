Una serie completa di strumenti e funzionalità che, combinati con l’esperienza di Ibm sulla cybersecurity e concepiti come una soluzione end-to-end, consente a imprese, governi e istituzioni di intraprendere un percorso quantum-safe verso l’era post-quantistica. Parliamo della nuova tecnologia Ibm Quantum Safe, annunciata dalla multinazionale durante la conferenza annuale Think di Orlando, in Florida.

I sistemi basati sul quantum computing, spiega Ibm in una nota, “sono in grado di risolvere problemi finora irrisolti, utili per l’economia e la scienza. Allo stesso tempo questo progresso comporterà rischi per la sicurezza perché man mano che i computer quantistici progrediscono, saranno in grado in futuro di violare i protocolli di sicurezza più utilizzati al mondo”. Partendo da questa constatazione Ibm ha utilizzato la propria esperienza nel campo della crittografia, del quantum computing e delle infrastrutture critiche per sviluppare “Ibm Quantum Safe”, un insieme di funzionalità progettate per aiutare le organizzazioni a prepararsi all’era post-quantistica attraverso. Ecco di seguito le principali:

Ibm Quantum Safe Explor

Questa tecnologia permette di eseguire la scansione del codice sorgente e del codice oggetto per individuare le risorse crittografiche, le dipendenze, le vulnerabilità e costruire una mappatura completa degli schemi crittografici in uso. Ciò consente ai team di visualizzare e aggregare i rischi potenziali in un unico punto di controllo centralizzato.

Ibm Quantum Safe Advisor

Serve per creare una vista dinamica o operativa dell’inventario crittografico come guida per interventi di correzione, analizzando lo stato e la conformità della crittografia per essere in grado di identificare e valutare i rischi.

Ibm Quantum Safe Remediator

Consente di integrare e testare modelli di correzione quantum-safe basati sulle migliori pratiche per comprendere l’impatto potenziale sui sistemi e sulle risorse affrontando l’integrazione di soluzioni quantum-safe.

La Ibm Quantum Safe Roadmap

Con l’occasione ha presentato anche la propria “Quantum Safe Roadmap”, che traccia le tappe tecnologiche verso una tecnologia quantum-safe sempre più avanzata, che vuole mettere le imprese nella condizione di affrontare in anticipo gli standard e i requisiti crittografici e a proteggere i sistemi dalle vulnerabilità emergenti.

Efficacia e semplicità in primo piano

“In qualità di leader nel quantum computing, Ibm riconosce l’importanza di rispondere in modo esaustivo alle esigenze più critiche dei nostri clienti che stanno valutando la possibilità di trasformare la loro crittografia per l’era quantistica – spiega Ray Harishankar, Ibm fellow e Ibm Quantum safe technology lead – La nostra nuova suite di tecnologie quantum-safe e le pietre miliari stabilite nella nostra roadmap sono progettate per la continua evoluzione della sicurezza post-quantistica, in tandem con il quantum computing, comprese le soluzioni per aiutare imprese ed interi settori d’industria ad affrontare questo cambiamento in modo efficace e semplice”.

