Sms aziendali, i firewall chiave di volta per abbattere le frodi

Nei prossimi quattro anni la perdita di ricavi degli operatori dovuta al traffico di sms grey route (ovvero sms comunemente definiti rotte grigie e con i quali si ricomprendono una serie di metodi che consistono nell’accesso non autorizzato alla rete di terminazione degli Mno) diminuirà del 66% e questo sarà possibile grazie alla crescente adozione ed efficienza dei firewall per sms. Emerge dal report di Juniper Research, “Sms Firewalls: Future Outlook, Regional Analysis & Market Forecasts 2023-2027”. Secondo Juniper tra il 2023 e il 2027 i firewall faranno risparmiare agli operatori oltre 4,4 miliardi di dollari di mancati ricavi da messaggistica aziendale, identificando il traffico fraudolento e bloccandolo in tempo reale.

Diminuzione delle frodi grazie ai firewall per sms



Grazie al crescente utilizzo del machine learning ci saranno risparmi determinati dalla capacità dei firewall sms di rilevare le fonti di traffico fraudolento in modo più precoce ed efficiente. Lo studio prevede anche che, entro il 2027, meno dell’1% del traffico di messaggistica aziendale sarà attribuibile alle grey route, rispetto al 4,3% del 2023. Tuttavia, con l’evoluzione della messaggistica aziendale, Juniper esorta gli operatori a sviluppare firewall di messaggistica che li proteggano su più canali rispetto ai soli sms. La società di ricerche sostiene che la messaggistica Rcs (Rich Communication Services) sarà una tecnologia cruciale nei prossimi quattro anni e per questo i fornitori di firewall devono adattare i servizi di rilevamento delle frodi a questa tecnologia.

Security as a service modello chiave

Juniper Research identifica il modello Security-as-a-Service come una strategia chiave per lo sviluppo futuro dei firewall. Juniper prevede che presto i fornitori gareggeranno sulla completezza dei loro firewall multiformato, compresa l’efficienza delle soluzioni di rilevamento delle frodi basate sull’intelligenza artificiale. Secondo Elisha Sudlow-Poole, autrice del rapporto, gli operatori devono disporre degli strumenti più efficaci per identificare e limitare i futuri metodi di frode nella messaggistica, indipendentemente dal tipo di canale. Tuttavia gli operatori dovrebbero affidare i servizi di rilevamento delle frodi a fornitori di soluzioni di terze parti esperti e che abbiano accesso ai dati derivati dal traffico su più reti core degli operatori.

