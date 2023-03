Agritech, Intesa Sanpaolo spinge l’imprenditoria al Sud

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Talent Garden, lancia Ideas2Grow, iniziativa che punta a incentivare l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità. Tecnologie digitali e sostenibilità al centro dell’iniziativa, che si rivolge a studenti e neolaureati di Puglia, Molise e Basilicata con l’obiettivo di valorizzare nuove idee imprenditoriali in un territorio a forte tradizione agricola e ad alto potenziale di innovazione.

Presto anche in altre aree del Paese

Ideas2Grow rientra nell’impegno Esg di Intesa Sanpaolo a favore dei giovani, per incentivarne l’accesso al mondo del lavoro, in particolare nel Mezzogiorno.

WHITEPAPER Gestione documentale e firma digitale: abilita un processo full digital sicuro Digital Transformation Digitalizzazione dei documenti

“Con questo progetto Intesa Sanpaolo intende fornire a studenti e neolaureati con idee innovative e voglia di mettersi in gioco gli strumenti per avviare la propria impresa in ambito agritech. Si tratta di un’iniziativa che, grazie alle sinergie con istituzioni, università e imprese, fa leva su riqualificazione e formazione del capitale umano in tre regioni del Mezzogiorno e contiamo di estenderla in futuro anche in altre aree del Paese favorendo un impatto positivo per l’occupabilità sul territorio nazionale”, sottolinea Elisa Zambito Marsala, Responsabile Valorizzazioni del Sociale e Rapporti con le Università Intesa Sanpaolo.

Agritech settore trainante

Davide Dattoli, founder e presidente di Talent Garden evidenzia che “l’agritech è un settore fondamentale per lo sviluppo, che sta ridisegnando il modo di fare agricoltura. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani a formarsi su competenze digitali ormai fondamentali per il mondo del lavoro e costruire valore con competenze innovative per rilanciare il territorio e l’economia, grazie all’esperienza della nostra community nei processi startup e alla conoscenza in ambito formativo agritech. In Puglia, regione che ha dimostrato di esprimere un ecosistema digitale tra i più interessanti, è nato anche il campus di Talent Garden a Bari, che ospiterà parte di questa esperienza e condurrà i partecipanti all’accelerazione delle idee più promettenti. Perché chi si aggiorna non teme l’innovazione, ma la sfrutta a suo favore oggi per essere davvero competitivo domani”.

Come partecipare

Requisiti:

Età inferiore a 34 anni

Residenza o domicilio in Puglia, Basilicata o Molise

Nel caso di team, un terzo dei componenti deve essere di sesso femminile

Tre fasi:

Call 4 Ideas: dal 24 marzo al 23 aprile ci si può candidare proponendo un’idea di business innovativo per il settore dell’agricoltura.

Hackathon in presenza: 11 e 12 maggio, due giornate di full immersion nell’Innovation Hub Talent Garden di Bari, per sviluppare l’idea di business, con il supporto di expert del settore. Sarà l’occasione per confrontarsi e ricevere consigli per la realizzazione del progetto presentato.

Percorso di formazione Agritech: articolato in 8 moduli formativi, 60 ore di formazione online, 40 ore di studio individuale e 6 ore di coaching per acquisire tutti gli strumenti indispensabili al lancio della propria impresa. Dallo sviluppo del prodotto, all’analisi di mercato e degli aspetti finanziari, alle competenze di leadership.

Per maggiori informazioni cliccare qui

I partner del progetto

Ideas2Grow è realizzata da Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Direzione Agribusiness e la Direzione Regionale Puglia Basilicata e Molise e ha il patrocinio di Regione Puglia, A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia), Comune di Bari, Politecnico di Bari, Università di Bari “Aldo Moro” e Università di Foggia. Sono partner dell’iniziativa anche Accenture, Microsoft, Linkedin, Ismea, Coldiretti, Invitalia, Casillo Group, Frantoio Muraglia, G-Nous.

@RIPRODUZIONE RISERVATA