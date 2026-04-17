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AI agentica: come trasformarla in valore concreto per il business

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L’IA agentica si conferma una priorità di investimento per le imprese, ma il passaggio dall’interesse strategico alla creazione di valore misurabile resta incompleto. Lo studio AWS-Harvard Business Review Analytic Services evidenzia ritardi su dati, governance, competenze e capacità di dimostrare il ritorno generato.

Pubblicato il 17 apr 2026
Jana Werner

Executive in Residence, Aws

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AWS ha collaborato con Harvard Business Review Analytic Services per comprendere lo stato attuale dell’IA agentica nelle organizzazioni. I risultati sono stati entusiasmanti e ricchi di spunti: sebbene le aspettative siano elevate, il percorso per generare valore su larga scala deve ancora essere pienamente individuato.

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Jana Werner
Executive in Residence, Aws

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