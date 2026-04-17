AWS ha collaborato con Harvard Business Review Analytic Services per comprendere lo stato attuale dell’IA agentica nelle organizzazioni. I risultati sono stati entusiasmanti e ricchi di spunti: sebbene le aspettative siano elevate, il percorso per generare valore su larga scala deve ancora essere pienamente individuato.
L'APpROFONDIMENTO
AI agentica: come trasformarla in valore concreto per il business
L’IA agentica si conferma una priorità di investimento per le imprese, ma il passaggio dall’interesse strategico alla creazione di valore misurabile resta incompleto. Lo studio AWS-Harvard Business Review Analytic Services evidenzia ritardi su dati, governance, competenze e capacità di dimostrare il ritorno generato.
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