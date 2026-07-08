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automazione e sostenibilità

AI bill shock, la “bolletta” dei token spaventa le imprese. E l’hardware torna protagonista

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La spesa a consumo per modelli generativi, Api e agenti autonomi rende meno prevedibili i budget aziendali. Secondo Analysys Mason, il controllo dell’inferenza può riportare al centro hardware dedicato, ambienti privati e nuove strategie ibride

Pubblicato il 8 lug 2026
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intelligenza artificiale, AI 2

L’AI bill shock, ovvero lo shock da bolletta dell’intelligenza artificiale, è il nuovo rischio che le imprese devono imparare a governare. Dopo la corsa all’adozione dei modelli generativi, molte aziende iniziano a misurare il costo reale dell’AI nei processi quotidiani. Non pesano solo licenze e piattaforme, ma anche token consumati, chiamate Api, complessità dei modelli e attività degli agenti autonomi. È qui che l’entusiasmo per l’automazione incontra il vincolo della sostenibilità economica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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