L’AI bill shock, ovvero lo shock da bolletta dell’intelligenza artificiale, è il nuovo rischio che le imprese devono imparare a governare. Dopo la corsa all’adozione dei modelli generativi, molte aziende iniziano a misurare il costo reale dell’AI nei processi quotidiani. Non pesano solo licenze e piattaforme, ma anche token consumati, chiamate Api, complessità dei modelli e attività degli agenti autonomi. È qui che l’entusiasmo per l’automazione incontra il vincolo della sostenibilità economica.