AI data center non significa solo nuove server farm. Significa capacità di calcolo, energia, territorio, lavoro e politica industriale. Per questo il progetto annunciato da Data4 nel Nord della Francia supera il perimetro della singola infrastruttura. Il gruppo francese, tra i principali operatori europei del settore, investirà 5 miliardi di euro per trasformare un’area industriale dismessa a Escaudain, nella regione Hauts-de-France, in un grande polo tecnologico dedicato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
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AI data center: Data4 punta sul Nord della Francia con un campus da 5 miliardi
Ad Escaudain nascerà il più grande campus del gruppo francese: 700 MW di capacità, quattro data center di nuova generazione e 2.400 posti di lavoro. Il progetto punta a rafforzare la sovranità digitale europea e a sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale
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