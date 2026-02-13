Quantum Computing, Human-AI Collaboration, Cognitive Factory, Digital Trust & Cybersecurity e Knowledge-Centric Society. Sono questi i temi verso cui devono rivolgersi le organizzazioni che puntano a diventare, nel prossimo quinquennio, digital company.
Digital company, ecco i cinque trend che ridisegneranno il business
Dal Quantum Computing alla Human-AI Collaboration, passando per la Cognitive Factory e la Cybersecurity, fino alla Knowledge-Centric Society: Cefriel analizza e descrive i temi fondamentali da affrontare da qui al 2030 per cavalcare la trasformazione digitale. I pilastri su cui costruire la strategia? Ricerca e formazione. Una sfida per le Tlc
