L’intelligenza artificiale continua a guadagnare terreno nelle aziende, ma è nelle operations che oggi si concentrano alcune delle applicazioni più mature e capaci di produrre risultati misurabili. Dalla pianificazione della domanda alla gestione delle scorte, fino all’ottimizzazione dei processi logistici e degli acquisti, l’AI sta diventando uno strumento sempre più utilizzato per migliorare efficienza, contenere i costi e aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato.

AI nelle operations, benefici già misurabili

Secondo McKinsey, le organizzazioni che impiegano l’AI per il demand forecasting possono migliorare l’accuratezza delle previsioni tra il 20% e il 50%. Una gestione più evoluta delle scorte può inoltre consentire una riduzione dell’inventory compresa tra il 20% e il 30%.

Anche lungo la supply chain emergono risultati significativi. Diverse aziende stanno infatti utilizzando algoritmi avanzati per supportare pianificazione, flussi logistici e approvvigionamenti, con benefici che possono tradursi in una riduzione dei costi operativi fino al 15%.

Sul fronte del procurement, il percorso di adozione appare già avviato. Secondo Deloitte, il 71% dei responsabili acquisti sta sperimentando o utilizzando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per automatizzare attività operative, migliorare la valutazione dei fornitori e accelerare i processi decisionali attraverso un maggiore utilizzo dei dati.

Dalla teoria all’applicazione concreta

L’evoluzione in atto sposta l’attenzione dalle potenzialità teoriche dell’intelligenza artificiale alla sua implementazione effettiva nei processi industriali. Per le imprese diventa sempre più importante comprendere quali soluzioni abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità, quali risultati sia realistico attendersi e quali modelli di adozione stiano producendo i migliori ritorni.

Proprio per rispondere a queste esigenze nasce la nuova edizione dell’AI Demo Day, in programma il 18 giugno a Milano e dedicata a produzione, supply chain e procurement. L’obiettivo è aiutare aziende e manager a orientarsi tra opportunità, strumenti e casi d’uso già consolidati.

Demo live e casi reali al centro dell’evento

La caratteristica distintiva dell’iniziativa è la volontà di mostrare l’intelligenza artificiale all’opera attraverso esempi concreti. Nel corso della giornata i partecipanti potranno assistere a demo live, approfondire casi d’uso reali e confrontarsi con aziende e professionisti impegnati nell’applicazione delle tecnologie AI ai processi industriali.

Tra gli argomenti al centro dell’evento figurano demand forecasting e pianificazione intelligente, ottimizzazione della supply chain e della logistica, procurement e gestione dei fornitori, controllo qualità, automazione dei processi, digital twin e simulazione dei processi produttivi.

Dove l’AI può generare più valore

L’evento si propone come un momento di confronto per le organizzazioni che intendono trasformare l’interesse verso l’intelligenza artificiale in progetti operativi. Il tema centrale riguarda la capacità di individuare gli ambiti nei quali queste tecnologie possono generare il maggiore valore per il business, attraverso applicazioni già disponibili e casi concreti di utilizzo.

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dedicata all’AI Demo Day del 18 giugno.