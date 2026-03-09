AI Demo Day, il 25 marzo l’AI passa dalla teoria alla pratica

Portare l’intelligenza artificiale dalla teoria all’operatività aziendale è oggi una delle sfide più rilevanti per le imprese. Tra sperimentazioni, nuove piattaforme e applicazioni sempre più diffuse, molte organizzazioni stanno cercando di capire come integrare concretamente queste tecnologie nei processi di marketing, vendite e relazione con i clienti.

Con questo obiettivo torna AI Demo Day, l’appuntamento promosso da NextWork360, in programma il 25 marzo, pensato per offrire a manager e professionisti una giornata di confronto e dimostrazione pratica delle soluzioni di intelligenza artificiale oggi disponibili sul mercato. L’evento nasce per mostrare casi d’uso reali e applicazioni operative dell’AI, aiutando le aziende a orientarsi tra tecnologie emergenti e strumenti già pronti per l’adozione nei processi di business.

L’intelligenza artificiale è infatti sempre più al centro delle strategie di innovazione delle imprese. Dalla generazione automatica di contenuti all’analisi predittiva dei comportamenti di acquisto fino alla gestione delle interazioni con i clienti, le applicazioni dell’AI nelle funzioni aziendali stanno crescendo rapidamente.

Proprio per aiutare le aziende a colmare il divario tra potenzialità tecnologiche e implementazione concreta, AI Demo Day propone un format orientato alla sperimentazione e al confronto diretto con provider ed esperti del settore.

Dalla teoria alla pratica: demo e casi d’uso

Il format dell’AI Demo Day è progettato per offrire ai partecipanti una visione concreta delle opportunità dell’intelligenza artificiale. Accanto agli interventi di scenario e alla presentazione di ricerche, il cuore della giornata sarà rappresentato dalle demo pratiche di piattaforme e soluzioni tecnologiche, presentate direttamente dalle aziende che sviluppano e implementano sistemi di AI.

Durante l’evento sarà possibile osservare applicazioni reali dell’intelligenza artificiale, dall’automazione del customer service tramite chatbot e assistenti virtuali fino all’analisi predittiva dei comportamenti dei clienti. Le tecnologie AI vengono sempre più utilizzate anche per ottimizzare le campagne marketing, supportare le attività di sales automation e sviluppare sistemi avanzati di customer insight e segmentazione.

L’obiettivo è offrire ai partecipanti una prospettiva operativa sull’integrazione dell’AI nei processi aziendali, mostrando come queste tecnologie possano contribuire a migliorare le performance commerciali e l’esperienza complessiva del cliente.

Un format che cresce dopo il successo della prima edizione

L’appuntamento del 25 marzo rappresenta la nuova edizione di un format già sperimentato con successo. La prima edizione dell’AI Demo Day, organizzata lo scorso ottobre, ha registrato una partecipazione significativa da parte di manager e professionisti interessati a comprendere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nei processi aziendali.

Sulla base di questa esperienza, l’obiettivo è sviluppare ulteriormente il format nei prossimi mesi, con nuovi appuntamenti dedicati a specifiche funzioni aziendali e settori verticali. Le future edizioni potranno approfondire il ruolo dell’AI in ambiti come risorse umane, supply chain, retail, finance e altri contesti di business, ampliando il confronto tra imprese, provider tecnologici e decisori aziendali.

L’appuntamento del 25 marzo

La nuova edizione dell’AI Demo Day sarà dedicata alle opportunità dell’intelligenza artificiale nelle funzioni Marketing, Sales e Customer Support, ambiti nei quali le tecnologie AI stanno accelerando la trasformazione dei modelli operativi e delle strategie di relazione con i clienti.

L’evento si rivolge ai manager e ai professionisti che intendono valutare concretamente le soluzioni tecnologiche oggi disponibili, comprendere i principali casi d’uso e confrontarsi con esperti e provider di mercato.

Le aziende potranno partecipare sia come pubblico, assistendo alle sessioni di scenario e alle dimostrazioni delle piattaforme, sia come partner tecnologici, presentando le proprie soluzioni attraverso demo dedicate e dialogando con un pubblico qualificato di manager e decision maker.

Visita la pagina dedicata per partecipare all’evento o per informazioni sulle opportunità di partnership.