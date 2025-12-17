Trasformazione digitale, ecco i megatrend che stanno disegnando il futuro

In che direzione si evolverà lo scenario tecnologico da qui a dieci anni? Secondo il Center for Digital Envisioning del Politecnico di Milano – il centro nato per sviluppare e promuovere la capacità di identificare scenari futuri abilitati dalle tecnologie digitali, anticipando le opportunità e i rischi nel medio, lungo e lunghissimo periodo – ci sono tre ipotesi.

La prima, la più ottimistica, delinea una realtà in cui si realizzerà pienamente il potenziale di trasformazione di tutti megatrend tecnologici: una vera e propria “tecno sinfonia”, in cui l’AI è pervasiva, le infrastrutture sono sovrane e i sistemi operano in perfetta armonia: un mondo radicalmente trasformato, con capacità computazionale abbondante e sostenibile, un’intelligenza pervasiva e una democrazia tecnologica che distribuisce i benefici dell’innovazione. Tuttavia, la società si troverà ad affrontare nuove sfide etiche sulla dipendenza dalle tecnologie autonome e sul controllo effettivo degli umani sulle macchine.

Oppure, in uno scenario intermedio, il futuro digitale nel 2035 potrebbe essere caratterizzato da una “sovranità frammentata”, in cui massicci investimenti governativi in capacità computazionale e data governance si accompagnano a una forte frammentazione geopolitica che divide l’architettura digitale globale in blocchi regionali incompatibili. In questo scenario, il mondo a livello locale è efficiente nella capacità computazionale e sostenibile nel piano ambientale, ma è suddiviso in “isole digitali” che duplicano gli sforzi di ricerca e sviluppo, producendo inefficienza allocativa e tensioni geopolitiche sul controllo degli standard tecnologici e la definizione delle regole del mercato digitale.

O, nella peggiore delle ipotesi, a causa di una sostanziale continuità rispetto alla situazione attuale, lo scenario potrebbe essere di “inerzia digitale e stallo dell’innovazione”: dopo un decennio senza vera trasformazione in cui l’ecosistema digitale resta fragile, inefficiente, dipendente da pochi attori concentrati, scarsamente innovativo nelle dinamiche competitive, limitato nella capacità di generare inclusione e distribuzione dei benefici tecnologici.

Immaginare il futuro per agire nel presente

“Proiettarsi nel futuro non è per nulla semplice, ma è indispensabile quando si parla di digitale”, spiega Valeria Portale, direttrice del Center for Digital Envisioning. “In un contesto caratterizzato da un’accelerazione tecnologica senza precedenti, infatti, le decisioni assunte oggi determineranno la competitività industriale, la sovranità tecnologica, la resilienza economica e le disuguaglianze sociali del nostro Paese nei prossimi anni. Le aziende devono chiedersi ora come sarà il futuro del digitale e quali scenari si stanno delineando, per orientare scelte strategiche coerenti nel lungo termine ed essere preparati ai possibili scenari che dovranno affrontare”.

Luca Gastaldi, responsabile scientifico del Center for Digital Envisioning, aggiunge: “I segnali delle trasformazioni future sono già visibili oggi: emergono dagli investimenti dei grandi attori del mercato digitale e dalla crescita esplosiva di startup che ridefiniscono interi settori. Connettendo tasselli attuali e concreti, si compone una visione più ampia su un futuro differente, in cui diventano riconoscibili le forze che stanno guidando questa trasformazione e i megatrend destinati a ridisegnare gli scenari futuri del digitale nei prossimi dieci anni”.

I megatrend da cui dipendono i possibili scenari

Il Center for Digital Envisioning, infatti, ha identificato 19 megatrend, organizzati per cinque aree tematiche, che potranno ridisegnare il futuro del digitale nei prossimi dieci anni, ognuno con diversi gradi di realizzazione e differenti velocità, che aprono numerosi possibili scenari futuri. Questi megatrend sono frutto dell’incrocio di segnali raccolti attraverso molteplici fonti, interpretati e validati dagli esperti dei 12 Osservatori tecnologici del gruppo Osservatori Digital Innovation e una serie di altri esperti di dominio.

I megatrend su infrastrutture e device

Si parla innanzitutto delle fondamenta fisiche e tecnologiche dell’ecosistema digitale, dalle infrastrutture computazionali, alle reti di connettività, ai sistemi di approvvigionamento delle risorse (energetiche, idriche, di suolo, etc.) e dei componenti hardware. In questo ambito si evidenziano cinque megatrend interconnessi.

1. Il Critical computing – da commodity a infrastruttura strategica: la transizione della computazione da servizio “commoditizzato” a infrastruttura critica nazionale, con una catena del valore strategica da presidiare attraverso data center localizzati ad alte prestazioni e capaci di calcoli sempre più potenti anche grazie a tecnologie di frontiera (come il quantum computing).

2. Connettività di nuova generazione – da copertura frammentata a connessione integrata e ubiqua: l’evoluzione verso reti di connettività convergenti e ubique terrestri-satellitari, con lo spazio come frontiera strategica da esplorare e regolamentare, con l’obiettivo di interconnettere dispositivi distribuiti in modo capillare e trasmettere elevate moli di dati ad altissime velocità.

3. Approvvigionamento digitale adattivo – da uso intensivo a economia digitale ottimizzata: la tensione tra la crescita della domanda di servizi digitali sempre più pervasivi e la sostenibilità ambientale di un settore basato su infrastrutture e device fisici altamente impattanti sul consumo di risorse ambientali critiche.

4. Microrevolution – verso micro e nano-componenti ad alte prestazioni: l’evoluzione verso la miniaturizzazione che, anche grazie a materiali intelligenti, rende la tecnologia pervasiva e invisibile (robotica umanoide, smart device e wearable) con hardware capaci di prestazioni elevate in dispositivi sempre più piccoli e integrati con lo spazio che li circonda.

5. Nuovi materiali trasformativi – verso nuove proprietà chimiche, fisiche e biologiche: l’accelerazione nella scoperta, aiutata dalla capacità di simulazione della realtà, nuovi materiali avanzati che abilitano prestazioni inedite, efficienza e simbiosi tra dispositivi e corpo umano.

I megatrend nel Data Management

C’è poi l’evoluzione dei paradigmi di gestione, valorizzazione e governance dei dati, che passa da logiche di accumulo passivo a modelli di arricchimento attivo, dalla frammentazione in silos all’interoperabilità sistemica, dalla centralizzazione proprietaria a forme emergenti di ownership distribuita. In questo livello si si evidenziano tre megatrend interconnessi:

6. Enriched data – da dati semplici a complessi e digital twin: l’evoluzione da un accumulo passivo di grandi moli di dati verso un arricchimento che integra fonti e utilizzi del mondo fisico digitale, sfruttando dispositivi e infrastrutture fisiche disperse per trasformare gli ambienti fisici in modelli simulabili e monetizzabili.

7. Open data interoperability – da architetture isolate a ecosistemi aperti e interoperabili: la trasformazione dalla gestione frammentata di dati gestiti in silos alla creazione di ecosistemi interoperabili e data space federati per rispondere alle crescenti necessità applicative.

8. Proprietà consapevole dei dati – dai dati centralizzati a ecosistemi centrati sull’utente: la transizione da una centralizzazione spinta della governance del dato verso un ecosistema decentralizzato che permetta a coloro che forniscono i dati di possederli, riconoscendogli controllo, trasparenza e valorizzazione.

I megatrend nelle applicazioni e nei servizi

In questo livello, ci sono le trasformazioni nei modelli di progettazione, sviluppo e delivery di servizi e applicazioni digitali, verso architetture modulari e componibili, con la transizione da ownership a servizio, l’emergere di paradigmi partecipativi e collaborativi, la crescente autonomia decisionale dei sistemi. Il livello si articola in tre megatrend interconnessi:

9. Modularità delle applicazioni e marketplace – dal controllo dell’IT al design guidato dall’utente: l’evoluzione del ruolo dell’utente da fruitore passivo a progettista attivo dei propri strumenti digitali, attraverso interfacce no-code, architetture componibili e marketplace aperti dove anche non-tecnici possono comporre applicazioni e servizi autonomamente, abbassando le barriere tecnologiche e ridistribuendo il potere di personalizzazione.

10. Collaborative web – dal browsing alla partecipazione attiva: la transizione verso un ecosistema web collaborativo, open-source e partecipativo dove utenti navigano il digitale come co-creatori di applicazioni e contenuti, in cui ognuno diventa proprietario di quanto produce e lo mette a disposizione di altri. Attraverso identità self-sovereign, blockchain, token, smart contract e realtà immersiva si ridefiniscono le modalità di interazione, creazione e distribuzione del valore.

11. Macchine autonome – da esecutori a decision maker autonomi: il passaggio da interazioni human-to-machine a reti intelligenti machine-to-machine in cui dispositivi dotati di agenti AI avanzati definiscono autonomamente obiettivi, si coordinano tra loro e operano come soggetti economici indipendenti con propria identità digitale e capacità transazionale.

I megatrend nel front-end

Nell’interfaccia tra mondo digitale e dimensione umana, la transizione in atto è da interfacce esplicite e visibili a forme di automazione invisibile, da workflow rigidi a esperienze fluide, con la progressiva riduzione dell’attrito tra intenzione umana ed esecuzione tecnologica. Il livello si articola attraverso due megatrend interconnessi.

12. Esperienza utente senza processi – dal flusso di lavoro alle interazioni guidate dall’intento: l’evoluzione dell’esperienza utente da modelli rigidamente process-driven basati su workflow predefiniti verso forme di ingaggio fluido e destrutturato, in cui gli utenti esprimono intenzioni attraverso linguaggio naturale, mentre l’intelligenza artificiale orchestra processi in background, liberandoli dalla logica procedurale.

13. Interazione uomo-tecnologia invisibile – il passaggio verso interfacce invisibili: la transizione da interfacce esplicite e visibili verso forme di automazione invisibile dove tecnologie intelligenti anticipano le intenzioni degli utenti attraverso sensoristica avanzata, oggetti intelligenti e scambi machine-to-machine pervasivi senza interazione esplicita con l’utente.

I megatrend trasversali

Sono le dinamiche non appartenenti a uno specifico strato tecnologico ma trasversali all’intero ecosistema digitale e capaci di influenzare simultaneamente infrastrutture, dati, applicazioni e interfacce. Il livello si articola attraverso sei megatrend che operano trasversalmente.

14. Cybersecurity sistemica e Dual Use – da difesa aziendale a risorsa geopolitica: l’evoluzione della difesa digitale da presidio tecnico aziendale ad asset strategico geopolitico, in cui attacchi informatici sofisticati e disinformazione si intrecciano con tecnologie emergenti trasformando la cybersecurity in infrastruttura critica equiparabile a energia e difesa militare.

15. Sostenibilità Digital tech – dalla compliance alla trasformazione digital-driven: l’intersezione tra innovazione tecnologica e principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, dove le tecnologie digitali evolvono da strumenti di efficientamento a motori di trasformazione sistemica verso modelli sostenibili, inclusivi e responsabili.

16. Post-human intelligence – verso un nuovo paradigma cognitivo: lo spostamento del paradigma cognitivo per la gestione e risoluzione di problemi complessi dall’uomo ai sistemi intelligenti, attraverso agenti AI autonomi, automazione adattiva e algoritmi avanzati che trasferiscono capacità di analisi, decisione e creazione alle macchine.

17. Next tech players – dal dominio delle BigTech ai disruptor di nuova generazione: la ridefinizione dell’arena competitiva in cui servitizzazione, modularità infrastrutturale, tokenizzazione e nuove frontiere tecnologiche potrebbero abbassare le barriere di ingresso, permettendo a nuovi attori di popolare il mercato digitale e competere con gli attuali player dominanti.

18. Intelligenza artificiale per lo sviluppo tecnologico – da supporto alla tecnologia a motore dell’innovazione: l’evoluzione dell’AI da tecnologia da integrare a meta-tecnologia che sviluppa, ottimizza e fa evolvere tutte le altre; dal supercalcolo, alle macchine autonome fino alle interfacce, accelerando in modo esponenziale l’innovazione.

19. Nuova governance digitale – infrastrutture di calcolo distribuite e intelligenza centralizzata: la tensione tra capillarizzazione della potenza elaborativa attraverso edge computing e micro-data center per latenza ridotta, e ricentralizzazione strategica di dato e intelligenza in grandi hub computazionali ad alta intensità che concentrano governance informativa e addestramento AI, configurando un paradigma duplice dove efficienza e controllo si distribuiscono in modo asimmetrico.