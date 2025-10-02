AI, si apre l’era dei neocloud: ecco le opportunità per gli operatori

L’intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui si progettano, si costruiscono e si scalano le infrastrutture cloud. Si tratta di una transizione che sta accelerando rapidamente: modelli generativi, modelli di base e altri carichi di lavoro legati all’AI richiedono infatti estrema flessibilità del parco GPU, latenza ultra bassa e strutture di costo che i tradizionali cloud spesso faticano a fornire.