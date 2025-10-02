L’intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui si progettano, si costruiscono e si scalano le infrastrutture cloud. Si tratta di una transizione che sta accelerando rapidamente: modelli generativi, modelli di base e altri carichi di lavoro legati all’AI richiedono infatti estrema flessibilità del parco GPU, latenza ultra bassa e strutture di costo che i tradizionali cloud spesso faticano a fornire.
AI, si apre l’era dei neocloud: ecco le opportunità per gli operatori
Secondo l’analisi di DC Byte si profila all’orizzonte l’ascesa di nuove infrastrutture specializzate, in grado di ospitare modelli di intelligenza artificiale ibridi, che combinano piattaforme hyperscaler e di nicchia. Le parole d’ordine della rivoluzione? GPU-as-a-service, networking a latenza ultra bassa e stack software ottimizzati per carichi di lavoro su larga scala
