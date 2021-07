Autostrade 4.0, in Veneto il primo viadotto controllato dall'intelligenza artificiale - CorCom

Intelligenza artificiale per monitorare le strade. Il Viadotto Torri di Quartesolo è la prima infrastruttura in Italia in ambito autostradale ad essere monitorata dalla soluzione di Dynamic Infrastructure.

L’azienda ha sviluppato una soluzione AI-driven che analizza relazioni di ispezioni e immagini passate e attuali. Già impiegata per fornire valutazioni predittive a molteplici proprietari e gestori di infrastrutture in Europa, in Australia e negli Stati Uniti, grazie ad A4 Holding oggi è anche in Italia lungo le tratte gestite dalla concessionaria del Gruppo, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

La soluzione fornisce informazioni accurate sull’evoluzione di degradi, in modo da consentire di pianificare interventi manutentivi e così prevenire l’innesco di situazioni critiche. La tecnologia AI è infatti capace di comprendere la cronologia di ogni difetto e anomalia, fornendo avvisi sui punti critici e sulle aree a rischio. La soluzione di controllo rapido consente di caricare e analizzare l’intero inventario delle infrastrutture in pochissimi giorni.

“Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, la concessionaria che all’interno del nostro Gruppo ha la responsabilità della gestione delle tratte autostradali A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, gestisce in sicurezza oltre 600 opere d’arte tra cui ponti, viadotti, gallerie e tunnel – spiega Bruno Chiari Direttore Generale della Concessionaria- La nostra incessante ricerca di soluzioni sempre più evolute per garantire ai nostri clienti il miglior servizio, sicurezza e comfort durante i loro viaggi ci ha portati a questa sperimentazione e alla collaborazione con Dynamic Infrastructure”.

“Siamo orgogliosi della partnership siglata con il Gruppo A4 Holding che ci vede per la prima volta in Italia coinvolti in un test di utilizzo della nostra soluzione in ambito autostradale – dice Saar Dickman ceo di Dynamic Infrastructure – La tecnologia AI di analisi avanzata dei dati visivi di Dynamic Infrastructure può costituire un efficace strumento per prevenire situazioni strutturali critiche. E siamo dunque felici della grande sensibilità dimostrata dalla concessionaria autostradale del Gruppo A4 Holding al tema della sicurezza degli utenti e delle proprie infrastrutture” ha poi concluso Mr. Dickman Dynamic Infrastructure garantisce ad oggi la sicurezza per oltre 1500 opere d’arte tra cui ponti viadotti, gallerie, tunnel, supportando le decisioni di manutenzione più corrette”.

