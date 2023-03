Cloud ibrido e IT operations, si rafforza la leadership di Hpe

Accordo definitivo trovato per l’acquisizione, da parte di Hewlett Packard Enterprise, di OpsRamp, azienda del mondo IT operations management (Itom) che monitora, osserva e gestisce l’infrastruttura IT, le risorse cloud, i carichi di lavoro e le applicazioni per ambienti ibridi e multi-cloud, compresi i principali hyperscaler.

Con sede a San Jose in California, nel 2020 OpsRamp era parte del programma di venture capital Hewlett Packard Pathfinder. La società offre una piattaforma ibrida di digital operations management che supporta migliaia di clienti in tutto il mondo per modernizzare e ridurre i costi del loro digital operations management.

Riduzione della complessità operativa degli ambienti multi-cloud

L’integrazione della soluzione di hybrid digital operations management di OpsRamp con la piattaforma edge-to-cloud Hpe GreenLake – e il supporto assicurato dai servizi Hpe – ridurranno la complessità operativa degli ambienti IT multi-vendor e multi-cloud che si trovano nel cloud pubblico, in colocation e on-premise. La tecnologia di OpsRamp – che consente la localizzazione, il monitoraggio, l’automazione e la soluzione dei guasti dell’infrastruttura IT, attraverso l‘intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) – garantisce la visibilità, osservabilità e controllo end-to-end su ambienti IT ibridi e multi-cloud. Queste capacità comprendono l’elaborazione, il networking e lo storage multi-vendor, oltre alle risorse cloud, ai container, alle virtual machine e alle applicazioni. Secondo Idc, il 64% delle aziende utilizza multi-cloud providers; la capacità di gestire il proliferare delle operazioni IT in ambienti cloud eterogenei sta diventando sempre più importante.

WHITEPAPER Modern Data Platform vs. Traditional Data Warehouse: tutte le differenze che dovresti conoscere Cloud Data Management

“Al giorno d’oggi, i clienti gestiscono diversi ambienti cloud, con modelli operativi e strumenti IT differenti, il che aumenta significativamente i costi e la complessità del digital operations management”, afferma Fidelma Russo, Chief technology officer di Hewlett Packard Enterprise. “L’integrazione di OpsRamp e Hpe eliminerà queste barriere, fornendo ai clienti una piattaforma edge-to-cloud integrata, in grado di gestire e trasformare in modo più efficace i sistemi IT multi-vendor e multi-cloud. Questa acquisizione accresce ulteriormente la leadership di Hpe nel cloud ibrido ed espande la portata della piattaforma Hpe GreenLake nell’IT operations management”.

Supporto end-to-end per ambienti ibridi

Le funzionalità di OpsRamp estendono il portafoglio di servizi Hpe – tra i quali Advisory, Operational e Hpe GreenLake – fornendo supporto end-to-end per ambienti IT ibridi e multi-cloud. Con questa offerta, i clienti possono gestire in modo più efficace i propri ambienti cloud eterogenei, ridurre significativamente le spese operative e migliorare l’esperienza IT complessiva per gli utenti. Le funzionalità includono il consolidamento di strumenti multi-vendor; l’automatizzazione e razionalizzazione dei processi manuali attraverso AIOps; e il miglioramento significativo della risoluzione degli incidenti attraverso il monitoraggio e l’osservabilità.

“L’integrazione della soluzione di hybrid digital operations management di OpsRamp con la piattaforma Hpe GreenLake rappresenterà un’offerta impareggiabile per le organizzazioni che cercano di innovare e crescere in un mondo complesso e multi-cloud – conclude Varma Kunaparaju, ceo di OpsRamp -. Anche i partner e il canale giocheranno un ruolo fondamentale per far conoscere le loro offerte as-a-service, in quanto le aziende sono alla ricerca di un approccio unificato per gestire meglio le proprie operazioni dall’edge al cloud”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA