l’analisi

Boom degli investimenti nei data center: a trainare è l’intelligenza artificiale

La spesa globale per i data center è cresciuta del 59% su base annua, sostenuta soprattutto dagli investimenti in intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. I principali hyperscaler statunitensi ampliano la capacità di elaborazione, puntano su server accelerati e sistemi generici per supportare carichi di lavoro Ia sempre più complessi

Pubblicato il 12 gen 2026
Data4 campus Hanau, investimenti nei data center

Secondo un rapporto pubblicato dal Dell’Oro Group, la spesa in conto capitale per i data center a livello mondiale, su base annua, è aumentata del 59%, segnando l’ottavo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, mentre il ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale continua ad ampliarsi oltre le prime implementazioni focalizzate sull’addestramento.

