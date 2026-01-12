Secondo un rapporto pubblicato dal Dell’Oro Group, la spesa in conto capitale per i data center a livello mondiale, su base annua, è aumentata del 59%, segnando l’ottavo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, mentre il ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale continua ad ampliarsi oltre le prime implementazioni focalizzate sull’addestramento.
Boom degli investimenti nei data center: a trainare è l’intelligenza artificiale
La spesa globale per i data center è cresciuta del 59% su base annua, sostenuta soprattutto dagli investimenti in intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. I principali hyperscaler statunitensi ampliano la capacità di elaborazione, puntano su server accelerati e sistemi generici per supportare carichi di lavoro Ia sempre più complessi
