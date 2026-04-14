Cloud sovrano, a Bruxelles apre i battenti l’Innovation Center Google Cloud-Accenture

Il cloud sovrano si afferma come uno degli snodi centrali della trasformazione digitale europea. Non solo per ragioni tecnologiche, ma soprattutto per le implicazioni politiche, normative e industriali che porta con sé. È in questo contesto che si inserisce l’apertura a Bruxelles del nuovo Sovereign Innovation Center di Accenture, realizzato in collaborazione con Google Cloud, con l’obiettivo di accompagnare governi e settori regolamentati nell’adozione dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo su dati e infrastrutture.

La scelta della capitale europea ha un valore simbolico e operativo. Bruxelles rappresenta il punto di intersezione tra regolazione, politiche industriali e strategia digitale dell’Unione. Qui il tema della sovranità tecnologica assume una dimensione concreta, legata alla necessità di garantire autonomia decisionale e resilienza in uno scenario geopolitico sempre più instabile. Il nuovo centro nasce per rispondere a questa esigenza, offrendo un ambiente protetto in cui sperimentare soluzioni di cloud sovrano e IA in linea con i requisiti normativi europei.

Il ruolo della sovranità digitale nelle strategie europee

Negli ultimi anni la sovranità digitale è diventata una priorità per le istituzioni europee e per le industrie più sensibili. Finanza, sanità, difesa e pubblica amministrazione devono accelerare l’innovazione, ma allo stesso tempo preservare la piena governance su dati, modelli e piattaforme. Il nuovo centro di Bruxelles si colloca esattamente in questo spazio di equilibrio, proponendosi come luogo di validazione tecnica e decisionale.

Accenture e Google Cloud puntano a superare l’approccio binario che spesso ha caratterizzato il dibattito, tra controllo totale e apertura completa. L’obiettivo è offrire opzioni differenziate, capaci di adattarsi ai diversi casi d’uso e ai diversi livelli di rischio. In questo senso, il cloud sovrano viene interpretato come un insieme di scelte architetturali, operative e organizzative, non come un modello unico e rigido.

Un’infrastruttura progettata per ambienti critici

Il cuore tecnologico del Sovereign Innovation Center è rappresentato da Google Distributed Cloud in configurazione air-gapped. Si tratta di una soluzione pensata per operare in ambienti isolati dalla rete pubblica, rispondendo ai requisiti più stringenti in termini di sicurezza, resilienza e conformità normativa. Questa architettura consente alle organizzazioni di mantenere i carichi di lavoro più sensibili all’interno di perimetri controllati, riducendo l’esposizione a rischi esterni.

Attraverso il Google Business Group, il centro mette a disposizione l’expertise di Accenture in ambito industriale, dati e intelligenza artificiale, integrata con le tecnologie di Google Cloud. Ne deriva un ambiente in cui le soluzioni possono essere progettate, testate e validate prima di essere adottate su larga scala, con un approccio che privilegia la solidità operativa rispetto alla velocità fine a sé stessa.

Dalla sperimentazione alla messa in produzione

Uno degli elementi distintivi del centro di Bruxelles è la sua vocazione collaborativa. Le organizzazioni potranno utilizzare lo spazio come laboratorio sicuro per sviluppare proof of concept, dimostrare soluzioni e co-creare nuovi casi d’uso legati al cloud sovrano e all’IA. Questo approccio riduce l’incertezza che spesso accompagna l’adozione di tecnologie emergenti in contesti regolamentati.

Il passaggio dalla sperimentazione alla produzione rappresenta infatti uno dei principali colli di bottiglia per la trasformazione digitale della Pa e delle industrie critiche. Offrendo un ambiente isolato e conforme, il centro consente di accelerare questo percorso, mantenendo un elevato livello di controllo e tracciabilità.

Modernizzare i sistemi mission-critical

Accanto all’adozione di nuove soluzioni, il Sovereign Innovation Center affronta un tema cruciale per molte organizzazioni europee: la modernizzazione dei sistemi legacy. Infrastrutture datate e applicazioni mission-critical rappresentano spesso un freno all’innovazione, soprattutto quando i vincoli normativi limitano le opzioni di migrazione.

Il centro supporta modelli di deployment ibridi e distribuiti, che permettono una modernizzazione graduale e compatibile con le esigenze operative. In questo scenario, il cloud sovrano diventa uno strumento per aumentare resilienza ed efficienza, senza perdere il controllo sulle piattaforme core e sui dati strategici.

Competenze e formazione come asset strategico

La tecnologia, da sola, non basta. Per questo il centro di Bruxelles fungerà anche da hub globale per la formazione e lo sviluppo delle competenze. Accenture formerà e metterà a disposizione team dedicati per supportare le organizzazioni nell’adozione e nella scalabilità di soluzioni di cloud sovrano e intelligenza artificiale.

Lo sviluppo delle competenze viene considerato un elemento chiave della sovranità digitale. Gestire infrastrutture complesse e modelli di IA richiede infatti professionalità in grado di garantire supervisione, sicurezza e conformità lungo tutto il ciclo di vita delle soluzioni, riducendo i rischi e accelerando il ritorno sugli investimenti.

Una visione condivisa tra Accenture e Google Cloud

L’iniziativa si inserisce nel rapporto consolidato tra Accenture e Google Cloud e riflette una strategia più ampia orientata alla costruzione di un ecosistema tecnologico europeo equilibrato e interoperabile. Come ha dichiarato Mauro Macchi, ceo di Accenture Europa, Medio Oriente e Africa, “fiducia, conformità normativa e sovranità dei dati sono elementi fondamentali per i servizi pubblici e i settori regolamentati, soprattutto mentre accelerano l’adozione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, anche in questi ambiti, il livello di controllo richiesto su dati, modelli e infrastrutture può variare a seconda dei casi d’uso: raramente si tratta di una scelta assoluta tra controllo totale o assenza di controllo. Il nuovo centro di Bruxelles permetterà ai nostri clienti di esplorare e validare diverse opzioni di IA sovrana, così da prendere decisioni consapevoli in base alle proprie esigenze e innovare in sicurezza e offrirà la possibilità di formare le persone su competenze avanzate per garantire la giusta supervisione”.

Sulla stessa linea Tara Brady, President Emea di Google Cloud, ha sottolineato: “Insieme ad Accenture stiamo aiutando le organizzazioni europee ad affrontare un apparente paradosso, ossia come sfruttare il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale rispettando al contempo i più elevati standard di sovranità digitale. Il nostro nuovo Sovereign Innovation Center è uno spazio sicuro e collaborativo in cui enti pubblici e organizzazioni regolamentate possono costruire, testare e validare soluzioni AI concrete, mantenendo protetti i carichi di lavoro più sensibili. Il nostro obiettivo è consentire ai clienti di costruire un futuro innovativo con piena fiducia, apertura e controllo totale”.

In un’Europa chiamata a rafforzare la propria autonomia tecnologica, il cloud sovrano emerge così come leva strategica per coniugare innovazione e governance. Il centro di Bruxelles rappresenta un tassello concreto di questa visione, in cui tecnologia, competenze e regolazione si incontrano per sostenere un’adozione dell’intelligenza artificiale responsabile e sostenibile.