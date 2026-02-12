Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Droni e sicurezza, l’Ue vara un Piano d’azione coordinato

Per contrastare possibili violazioni dello spazio aereo e mitigare i rischi per le infrastrutture critiche e le frontiere esterne, la Commissione ha presentato un progetto con tre obiettivi specifici: migliorare la preparazione, potenziare le capacità di rilevamento (anche grazie a 5G e AI), rafforzare la prontezza di difesa. Via a un nuovo Centro di eccellenza e allo sviluppo di un sistema di certificazione per i sistemi anti-drone

Pubblicato il 12 feb 2026
motorola silvus droni guerra

La Commissione europea ha presentato un Piano d’azione per contrastare possibili violazioni dello spazio aereo e mitigare i rischi che l’uso non autorizzato di droni comporta per le infrastrutture critiche e le frontiere esterne.

A
Domenico Aliperto

