La Commissione europea ha presentato un Piano d’azione per contrastare possibili violazioni dello spazio aereo e mitigare i rischi che l’uso non autorizzato di droni comporta per le infrastrutture critiche e le frontiere esterne.
Droni e sicurezza, l’Ue vara un Piano d’azione coordinato
Per contrastare possibili violazioni dello spazio aereo e mitigare i rischi per le infrastrutture critiche e le frontiere esterne, la Commissione ha presentato un progetto con tre obiettivi specifici: migliorare la preparazione, potenziare le capacità di rilevamento (anche grazie a 5G e AI), rafforzare la prontezza di difesa. Via a un nuovo Centro di eccellenza e allo sviluppo di un sistema di certificazione per i sistemi anti-drone
