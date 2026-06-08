Rafforzare l’ecosistema di partner per sostenere la crescita nei mercati di cloud ibrido e intelligenza artificiale. È questo l’obiettivo della nomina di Koen van Erp a EMEA Channel and Alliances Leader di Cloudera.

Un percorso tra Google e IronCloud

Con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di reti commerciali e alleanze strategiche, prima di approdare in Cloudera Van Erp ha alvorato per 12 anni in Google, dove ha contribuito alla crescita dell’organizzazione commerciale per i partner Emea di Google Cloud Security, portandola a superare i 100 milioni di dollari di Annual Recurring Revenue.

Nel suo ultimo incarico ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer di IronCloud, contribuendo alla definizione del modello go-to-market della piattaforma AI-driven Security Operations as a Service dell’azienda.

Focus su system integrator e cloud sovrano

Nel nuovo ruolo, van Erp supporterà l’organizzazione commerciale di Cloudera e guiderà la strategia di canale nella regione. La società punta a rafforzare il ruolo dei partner come moltiplicatori di valore, in grado di migliorare l’esperienza dei clienti e ampliare la copertura di mercato.

Particolare attenzione sarà dedicata ai system integrator regionali, soprattutto quelli focalizzati sui requisiti di cloud sovrano, tema sempre più rilevante nell’area Emea. Il manager lavorerà inoltre al consolidamento delle alleanze strategiche con partner come Aws, Nvidia, Dell Technologies, Amd e Ibm.

“Gli ecosistemi più solidi non si costruiscono semplicemente aggiungendo nuovi partner – sottolinea van Erp – Si costruiscono puntando sulle relazioni giuste, comprendendo le esigenze di crescita dei partner e creando le condizioni affinché possano investire a beneficio dei clienti. Stiamo mettendo a disposizione dei nostri partner l’architettura più flessibile sul mercato, e il mio impegno sarà volto a supportare il nostro ecosistema nell’aiutare i clienti a trasformare la complessità del dato ibrido e dell’AI in un vantaggio competitivo, sfruttando appieno le capacità Data Anywhere, Cloud Anywhere e AI Anywhere di Cloudera.”

Il Partner Network al centro della strategia

Il Cloudera Partner Network rappresenta una componente centrale dell’ecosistema aziendale e un pilastro della crescita con i partner di canale. Il programma mette a disposizione un portale dedicato, risorse ampliate e benefici economici, tra cui fondi di sviluppo, programmi di incentivazione e sconti dedicati.

Secondo Cloudera, il miglioramento continuo basato sui feedback dei partner consente al network di offrire competenze locali utili a rispondere alle richieste normative e alle esigenze di cloud sovrano nei diversi mercati della regione.

Hoover: “Il modello partner-led genera valore”

La nomina si inserisce in una fase in cui Cloudera punta a consolidare un approccio partner-led per accelerare la crescita e supportare i clienti nella gestione dei dati in ambienti ibridi.

“Per un decennio, il settore ha subito una ‘tassa da frammentazione’ che ha costretto i clienti a scegliere tra cloud pubblici isolati o costoso hardware on-premises. Con l’avvento di un’era di convergenza e convenienza, Cloudera risolve finalmente questa sfida con una piattaforma unificata – commenta Michelle Hoover, SVP Alliance and Channels di Cloudera – Sono entusiasta di accogliere Koen in Cloudera per contribuire a portare avanti questa visione in tutta la regione EMEA. Il nostro modello partner-led sta già generando un valore straordinario: le trattative originate dai partner si chiudono più rapidamente, con win rate più elevati e dimensioni di espansione maggiori. L’esperienza di Koen nella costruzione di team di canale ad alte prestazioni sarà determinante nell’attuare la nostra visione strategica: fare del nostro ecosistema di partner di eccellenza il principale acceleratore della crescita di Cloudera e del successo dei clienti.”