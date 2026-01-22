Data center, Butti: “Cloud e AI investimenti prioritari”

“Il campus IT4 di Aruba è un esempio di come si possa coniugare potenza di calcolo e protezione dei dati con efficienza energetica e sostenibilità. Come Governo lavoriamo perché l’Italia attragga e consolidi questi asset, creando un ecosistema sicuro e orientato alla crescita”, l’ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti, in occasione di una visita all’Hyper Cloud Data Center di Aruba a Roma.