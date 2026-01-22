Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’intervento

Data center, Butti: “Cloud e AI investimenti prioritari”

Home Digital Economy Cloud
Indirizzo copiato

In visita al campus IT4 di Aruba, a Roma, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha sottolineato l’importanza di attrarre e consolidare questi asset, “creando un ecosistema sicuro e orientato alla crescita”

Pubblicato il 22 gen 2026
Data center, Butti: “Cloud e AI investimenti prioritari”

“Il campus IT4 di Aruba è un esempio di come si possa coniugare potenza di calcolo e protezione dei dati con efficienza energetica e sostenibilità. Come Governo lavoriamo perché l’Italia attragga e consolidi questi asset, creando un ecosistema sicuro e orientato alla crescita”, l’ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti, in occasione di una visita all’Hyper Cloud Data Center di Aruba a Roma.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • cambio al vertice Ericsson

  • cambio ai vertici

    Ericsson, Moti Gyamlani lascia la guida delle Global Operations

    11 Nov 2025

    Condividi
  • WhatsApp Image 2025-11-03 at 10.54.54

  • scenari

    Ict, mercato a quota 44,3 miliardi: Assintel lancia l'agenda digitale per Pmi e PA

    03 Nov 2025

    Condividi
  • Laura Di Raimondo

  • la vision

    Di Raimondo: “Data center e Tlc alleanza naturale: dai talenti la spinta alla crescita"

    08 Ott 2025

    Condividi
  • Sanità, health, e-health, telemedicina, sanità digitale

  • il progetto

    PA digitale, così la Pnt sta cambiando (anche) la cultura del dato

    16 Set 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x