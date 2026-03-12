Sovranità digitale, Sirti: “La sfida europea si gioca sull’IA verticale”

L’evoluzione del panorama tecnologico globale sta spingendo le direzioni IT verso una ridefinizione profonda dei propri confini operativi, trasformando la sovranità digitale da concetto astratto a una concreta governance del rischio. Durante il convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, organizzato da Nextwork360, Massimiliano De Carolis, CEO di Sirti Digital Solutions, ha tracciato le linee guida di una transizione necessaria verso un’economia basata sull’intelligenza artificiale. In questo scenario, l’Italia e l’Europa non sono chiamate a rincorrere i giganti tecnologici sui modelli generalisti, ma a costruire una propria strada attraverso la IA verticale, sfruttando la capillarità delle infrastrutture nazionali e la protezione della proprietà intellettuale come leve di competitività.

Verso una via italiana all’IA verticale

Il mercato dell’intelligenza artificiale sta vivendo una fase di polarizzazione estrema, dove la competizione sui modelli generalisti, allenati su trilioni di parametri, richiede investimenti e capacità industriali simili alle “Gigafactories”. Tuttavia, la visione espressa da Sirti Digital Solutions evidenzia come per il sistema IT italiano ed europeo il futuro non risieda nella sfida frontale a questi colossi, bensì nello sviluppo di una IA verticale. Questa strategia si fonda sulla capacità di integrare modelli specifici all’interno delle infrastrutture di trasmissione energetica, dei processi industriali e delle reti distribuite sul territorio.

La prospettiva di poter contare su modelli più piccoli ma altamente specializzati è considerata una garanzia di continuità per il settore tecnologico nazionale. Mentre i grandi modelli globali offrono performance elevate in ambiti generalisti, le aziende italiane necessitano di soluzioni che valorizzino la propria base dati specifica, che costituisce il vero IP dell’ecosistema nazionale. La IA verticale permette di semplificare i processi aziendali senza dover necessariamente gestire la complessità di 15 trilioni di parametri, focalizzandosi invece su ciò che genera valore reale per il business locale.

La sovranità come gestione strategica del rischio

Approcciare la sovranità digitale oggi significa gestire la distribuzione dei dati, delle identità e dei software su ecosistemi complessi che spaziano dal cloud all’edge computing. Le direzioni IT si trovano costantemente a dover bilanciare cosa mantenere all’interno del proprio perimetro e cosa esternalizzare. Sirti Digital Solutions sottolinea che questa scelta non riguarda più soltanto la locazione fisica del dato, ma si estende alla governance dei modelli di intelligenza artificiale: dove girano, su quali infrastrutture e chi ne detiene il controllo.

Un elemento critico in questa gestione è l’incertezza normativa legata all’uso dei dati nei modelli di IA. Il fenomeno del “leaking”, ovvero la possibile dispersione di informazioni sensibili attraverso i prompt, solleva dubbi legittimi sulla protezione della proprietà intellettuale. Esistono già precedenti legali, come alcune sentenze di giudici americani, che hanno stabilito come i modelli di IA non garantiscano il segreto professionale tra avvocato e cliente. Questo vuoto di protezione rende indispensabile lo sviluppo di architetture che difendano il perimetro del dato aziendale in modo rigoroso.

Infrastrutture distribuite e il valore dell’edge computing

La transizione verso la IA verticale richiede un ripensamento radicale delle architetture di calcolo. Il modello centralizzato tipico del cloud tradizionale sta lasciando spazio a un modello ibrido, dove la capacità computazionale viene distribuita verso l’edge, ovvero più vicino all’origine del dato. Questa scelta è dettata da tre fattori tecnici fondamentali identificati da Sirti Digital Solutions:

La resilienza del sistema , garantita dalla ridondanza delle infrastrutture distribuite sul territorio, che assicura stabilità anche in caso di guasti localizzati.

, garantita dalla ridondanza delle infrastrutture distribuite sul territorio, che assicura stabilità anche in caso di guasti localizzati. La latenza , un parametro che diventa vitale nel momento in cui l’intelligenza artificiale entra nel mondo fisico attraverso la robotica.

, un parametro che diventa vitale nel momento in cui l’intelligenza artificiale entra nel mondo fisico attraverso la robotica. La sostenibilità economica, legata al FinOps e alla gestione dei costi di utilizzo dei modelli, che possono diventare proibitivi se non ottimizzati attraverso un mix tra cloud e on-premise.

L’inferenza, ovvero l’esecuzione del modello di IA, deve risiedere vicino a dove i dati vengono generati, specialmente nei processi produttivi mission-critical. Non è infatti tecnicamente ed economicamente sostenibile trasportare masse enormi di dati attraverso gli oceani per gestire operazioni in tempo reale che richiedono risposte immediate.

Proteggere l’IP e navigare l’incertezza normativa

Il tema della proprietà intellettuale (IP) rappresenta il cuore della sfida per la IA verticale. Quando un output viene costruito dall’azione di diversi agenti digitali, diventa complesso stabilire quanto del risultato finale appartenga effettivamente all’azienda che ha originato la richiesta. La segretezza nell’utilizzo di questi modelli è oggi un punto interrogativo che frena molte imprese dall’integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi distributivi.

Per ovviare a queste problematiche, Sirti Digital Solutions osserva una tendenza crescente verso il controllo totale dello stack tecnologico. Alcune realtà, persino nella Silicon Valley, stanno adottando modelli open source per garantire la propria sovranità, preferendo soluzioni che possano girare interamente on-premise. Questo approccio permette di gestire internamente ogni elemento del software, garantendo che i dati non escano mai dal perimetro aziendale, sacrificando forse una minima parte di performance assoluta in favore di una sicurezza e una padronanza dei processi totali.

La ridefinizione del computing: tra cloud, on-prem e open source

Il futuro dell’economia digitale si giocherà su un equilibrio dinamico tra diverse infrastrutture. Se da un lato il cloud rimane lo strumento ideale per l’allenamento dei modelli più complessi, dall’altro si assiste a un ritorno all’on-premise per tutte quelle funzioni dove la velocità computazionale e la sicurezza sono prioritarie. Sirti Digital Solutions evidenzia come questa non sia una regressione tecnologica, ma una risposta matura alle esigenze di un mercato che richiede flessibilità e controllo sui costi.

L’utilizzo di modelli open source, inclusi quelli di derivazione asiatica che attualmente offrono performance elevate su installazioni locali, rappresenta una via di mezzo strategica. Questa opzione consente alle aziende italiane di non restare vincolate a modelli centralizzati esteri, permettendo una personalizzazione che si adatta perfettamente alle verticalità del nostro tessuto industriale. La capacità di far girare questi modelli su infrastrutture proprie trasforma l’IA da servizio esterno a asset aziendale protetto.

Cybersecurity e la nuova gestione dell’identità digitale

L’introduzione della IA verticale e dei modelli distribuiti sposta il focus della cybersecurity. Non è più sufficiente proteggere il luogo dove risiedono i dati; diventa fondamentale monitorare chi gestisce gli input e gli output, quali reti vengono attraversate e come vengono governati i flussi informativi. Il paradigma dell’identità digitale è destinato a mutare radicalmente: in un futuro prossimo, ogni individuo potrebbe avere a disposizione fino a 20 agenti digitali.

Questa moltiplicazione dei soggetti operativi all’interno delle reti aziendali solleva nuove sfide per l’intervento in caso di incidente informatico. La gestione di questa complessità richiede un’infrastruttura intelligente che sia in grado di autenticare non solo gli esseri umani, ma anche le entità artificiali che agiscono per loro conto.