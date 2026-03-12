Sovranità digitale, Retelit: “Il vero nodo è il controllo dell’infrastruttura fisica”

Il dibattito sull’autonomia tecnologica del continente ha subito una profonda accelerazione, spostando il baricentro dalla semplice protezione del dato alla gestione materiale degli asset che lo ospitano. Durante il convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, organizzato da Nextwork360, Paolo Zani, Director Innovation Hub di Retelit, ha delineato i confini di un nuovo paradigma industriale in cui la sovranità digitale non può più essere considerata un concetto astratto o puramente logico. L’analisi muove dalla partecipazione della società all’assemblea del CISPE (l’Associazione Europea dei Cloud Provider), dove è emerso con chiarezza che il controllo dell’infrastruttura è il prerequisito essenziale per qualsiasi forma di autodeterminazione politica ed economica. La riflessione si snoda attraverso la necessità di riconsiderare i rischi geopolitici e la struttura fisica delle reti, elementi che determinano la reale capacità di un Paese di proteggere i propri asset critici.

Dalla sovranità logica al primato del controllo fisico

Per lungo tempo, l’approccio prevalente alla gestione dei dati si è limitato alla cosiddetta sovranità logica. Si riteneva, infatti, che fosse sufficiente occuparsi della natura del dato e della sua collocazione virtuale per ritenere risolta la questione della sicurezza. Tuttavia, lo scenario tecnologico è mutato radicalmente con l’avvento del quantum computing, una tecnologia che ha iniziato a mettere in discussione le certezze del passato, rendendo fragili i modelli di protezione precedentemente considerati inattaccabili.

Oggi è necessario distinguere tra due concetti spesso sovrapposti: la sovranità e la resilienza. La prima riguarda la proprietà e il controllo del dato: chi può toccarlo, come viene manutenuto e chi ne controlla l’accesso. La seconda, invece, abbraccia tutto ciò che permette a quel dato di essere effettivamente disponibile e accessibile in qualsiasi momento. La sovranità digitale si realizza pienamente solo quando interviene la componente fisica, ovvero la capacità di possedere e governare un’infrastruttura che sia accessibile in ogni istante. In questa prospettiva, l’azienda sottolinea che la capacità di controllo e la buona governance degli asset materiali sono gli unici strumenti in grado di garantire che il dato resti effettivamente nelle mani del suo legittimo proprietario.

L’era della metainformatica e l’infrastruttura liquida

Il settore tecnologico sta attraversando quella che può essere definita una fase di transizione metainformatica. La storia dell’informatica ha vissuto cicli alterni di centralizzazione e distribuzione: dal periodo dei mainframe, che rappresentavano il massimo livello di concentrazione delle risorse, si è passati alla distribuzione dei personal computer, per poi tornare a una nuova centralizzazione con l’era del cloud.

Attualmente, l’impulso dell’intelligenza artificiale sta spingendo il sistema verso una nuova configurazione, definibile come infrastruttura liquida. In questo modello, le risorse non sono più confinate in grandi centri remoti, ma tendono a trasferirsi verso le periferie, in prossimità dei luoghi in cui i dati nascono e maturano. L’edge computing e l’intelligenza artificiale devono necessariamente risiedere vicino ai processi produttivi per essere efficaci. Questa nuova architettura si compone di elementi interconnessi che devono operare in sinergia per garantire la sovranità digitale:

Le infrastrutture cloud.

I data center fisici.

Una rete di connessioni in grado di far dialogare questi asset.

La disponibilità e il controllo dell’energia, senza la quale l’intera infrastruttura diventerebbe inutilizzabile.

Secondo l’azienda, solo i Paesi o le organizzazioni capaci di mettere in piedi un sistema resiliente che controlli tutti questi aspetti potranno effettivamente esercitare una sovranità che sia al contempo logica e fisica. Retelit sta operando in questa direzione attraverso una rete che comprende 40 data center e 50.000 chilometri di fibra ottica, integrando accordi con operatori energetici per offrire un’infrastruttura che sia sovrana sotto ogni profilo.

Il rischio geopolitico e la minaccia del killer switch

La mancanza di un controllo diretto sulle infrastrutture che ospitano servizi e dati critici espone le organizzazioni a rischi che non sono più soltanto tecnici, ma profondamente politici. Le aziende sono oggi chiamate a rivedere radicalmente la propria Business Impact Analysis (BIA), inserendo al centro delle valutazioni la situazione geopolitica mondiale. Eventi globali recenti hanno agito come un segnale di allarme, costringendo il mercato a prendere coscienza di una vulnerabilità spesso sottovalutata.

Il concetto chiave introdotto in questa analisi è quello del killer switch. Se negli anni della web economy l’attenzione era rivolta alla “killer application”, oggi la preoccupazione principale deve essere rivolta a chi possiede l’interruttore in grado di spegnere i sistemi. Se questo comando è nelle mani di un soggetto esterno, magari situato fuori dai confini nazionali o europei, si configura un problema di sicurezza nazionale.

L’azienda evidenzia una criticità sistemica: un’altissima percentuale dei processi di business e dei gestionali delle grandi imprese europee risiede attualmente su piattaforme che possiedono un killer switch situato oltreoceano. Questa dipendenza crea una fragilità strutturale: nel momento in cui i rapporti diplomatici o di alleanza dovessero mutare, l’intero sistema produttivo europeo rischierebbe la paralisi. Finché i rapporti sono di amicizia il problema resta latente, ma l’assenza di autonomia significa che, in caso di tensioni, il sistema si fermerebbe.

Verso una strategia di sistema europea

La sfida della sovranità digitale non può essere affrontata dalle singole aziende in modo isolato, poiché richiede un intervento coordinato a livello di sistema Paese e, più ampiamente, a livello europeo. La dipendenza tecnologica da infrastrutture extra-UE rappresenta un nodo che va sciolto attraverso investimenti mirati e una visione strategica comune.

L’obiettivo è la creazione di un’infrastruttura resiliente che non si limiti alla gestione del software, ma che possieda solide basi materiali nel territorio. Il controllo dell’energia, dei cavi in fibra e dei data center non è solo una questione tecnica per specialisti, ma il fondamento su cui poggia la libertà di iniziativa economica e la sicurezza dei servizi essenziali. In un panorama informatico che diventa sempre più “liquido” e distribuito, la capacità di governare la periferia della rete — dove l’intelligenza artificiale elabora le informazioni in tempo reale — diventa il vero terreno di scontro per la competitività futura.

L’esperienza maturata nel dialogo con le associazioni europee dei cloud provider conferma che il cammino verso l’autonomia è ancora lungo, ma passa inevitabilmente per la consapevolezza che il dato, per essere davvero protetto, deve poggiare su un terreno controllato. La revisione delle analisi d’impatto aziendali e l’attenzione alla collocazione geografica dei poteri di “spegnimento” dei sistemi sono i primi passi necessari per costruire un ecosistema digitale europeo realmente indipendente.