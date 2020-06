Italtel spinge sul cloud, partnership strategica con Aws

Italtel ha ottenuto la certificazione di “advance partner” di Amazon Web Services (Aws), la divisione per i servizi cloud di Amazon. L’azienda italiana entra così a far parte della rete dei partner di Amazon dopo aver concluso, in collaborazione con Exprivia, i programmi di certificazione come fornitrice di soluzioni. La certificazione consentirà a Italtel di creare soluzioni e servizi attraverso le tecnologie cloud di quello che viene considerato il principale fornitore di servizi di cloud computing al mondo per dimensione, capacità e varietà di offerta.

“Oggi – ha detto Gerardo Del Vecchio, responsabile partner ecosystem e open innovation di Italtel – le aziende necessitano di un approccio consulenziale-strategico per comprendere la propria maturità digitale e sviluppare la giusta consapevolezza rispetto all’adozione del cloud. I processi di migrazione sono basati su un’accurata pianificazione, devono essere disegnati in funzione del tipo di architettura che si vuole creare e noi, insieme ad Aws e ai nostri partner, siamo in grado di guidarli al meglio nel processo di trasformazione verso il cloud”.

Le certificazioni sono estese alle aziende del gruppo, che da ora possono accompagnare il “cloud journey” dei loro clienti sia dell’area commerciale che del settore pubblico in Europa e nel Regno Unito.

Italtel si avvale di relazioni e collaborazioni con cloud provider di livello mondiale: la partnership con Aws è un importante tassello che si aggiunge alla strategia sul fronte del cloud pubblico. La recente apertura della sede italiana di Aws a Milano, con server fisicamente collocati nel nostro Paese, secondo Italtel costituisce una importante opportunità per accelerare il percorso di trasformazione digitale di diversi settori industriali e della pubblica amministrazione italiana.

L’azienda conta su un articolato ecosistema di partner tecnologici con specificità e know how legati al cloud, dagli strumenti per le migrazioni applicative alle soluzioni di backup e data recovery, ed è in grado di proporre percorsi studiati sulle specifiche esigenze di ogni cliente.

Italtel spiega la sua strategia indicando che il primo passaggio per rivolgersi alla clientela aziendale è «un accurato assessment dell’ambiente It, a partire dalle piattaforme hardware e software fino alle applicazioni che, per operare in sicurezza e al massimo della loro efficacia nei nuovi ambienti cloud, devono essere spesso sottoposte a un processo di “re-design”.

Italtel, insieme ad Exprivia, ha una rete di 50 persone formate sui temi del cloud Aws e specializzati su “advanced networking“ e “machine learning”, ha da tempo un expertise maturato sui temi della system integration, sullo sviluppo di prodotti cloud-native in modalità devops e su referenze di implementazioni in ambienti private, public e hybrid-cloud.

