Sovranità digitale, Aws: “European Sovereign Cloud modello di autonomia operativa”

Il dibattito sulla sovranità digitale europea si trova oggi a un bivio cruciale tra la necessità di autonomia e l’imperativo dell’innovazione. In occasione del convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, Paolo La Scola, Public Policy Manager Italy di Amazon Web Services (AWS), ha offerto una prospettiva pragmatica: la sovranità non deve essere confusa con l’isolamento tecnologico. Per l’azienda, il vero rischio non risiede nell’utilizzo di tecnologie sviluppate fuori dai confini dell’Unione, ma nel mancato utilizzo o in un utilizzo inefficiente delle stesse, che potrebbe frenare la competitività del continente in settori chiave come l’intelligenza artificiale.

Il superamento del mito dell’autarchia digitale

L’attuale scenario dei servizi digitali in Europa è caratterizzato da una forte presenza di player extra-europei, che controllano l’80% delle infrastrutture e dei servizi digitali e il 65% del mercato cloud. Nonostante questi dati possano apparire come una vulnerabilità, AWS suggerisce una lettura differente: l’obiettivo deve essere stabilire requisiti tecnici di sicurezza e controllo che permettano di sfruttare al meglio le tecnologie globali a favore dell’Unione.

Secondo la visione aziendale, inseguire un’autarchia digitale assoluta rappresenta un’illusione tecnica e strategica. In un mondo dove i chip provengono prevalentemente da Taiwan, i modelli fondazionali di IA sono sviluppati esternamente e i software sono spesso di matrice americana, pensare di colmare integralmente questo gap in tempi brevi è irrealistico. La sfida, dunque, non è sostituire in toto la tecnologia esistente, ma definire un quadro che garantisca sicurezza, affidabilità e sovranità del dato all’interno di un ecosistema interconnesso.

Il costo della frammentarietà regolatoria e il peso della compliance

Uno dei maggiori ostacoli alla competitività europea identificato da AWS non è la mancanza di talento o innovazione, ma una governance frammentata e un quadro regolatorio incerto. L’Europa possiede startup d’eccellenza e un settore tecnologico dal valore stimato di circa 4 trilioni di euro, eppure il peso della compliance è sproporzionato rispetto ad altri mercati globali. I costi per l’adeguamento normativo rappresentano oggi il 42% del budget delle aziende europee, una cifra doppia rispetto a quella delle realtà giapponesi.

Questa situazione genera un paradosso: mentre si discute di sovranità, molte startup innovative valutano di lasciare l’Europa, portando con sé talento e potenziale di crescita. Per l’azienda, le imprese non chiedono “meno regole”, ma regole che funzionino in modo uniforme a livello europeo. Un quadro normativo stabile permetterebbe di liberare risorse oggi vincolate alla compliance per dedicarle all’innovazione, colmando quel divario che vede ancora il 43% delle aziende europee prive di un budget dedicato all’intelligenza artificiale.

European Sovereign Cloud: un modello di autonomia operativa

Per rispondere alle specifiche esigenze di sovranità espresse dal mercato e dalle istituzioni, AWS ha lanciato il progetto European Sovereign Cloud. Questa iniziativa non rappresenta una semplice estensione dell’infrastruttura globale esistente, ma una soluzione totalmente indipendente, progettata per garantire un’autonomia operativa definita interamente entro i confini dell’Unione Europea.

Le caratteristiche distintive di questo modello includono:

Gestione locale : L’infrastruttura è gestita esclusivamente da personale residente nell’Unione Europea.

: L’infrastruttura è gestita esclusivamente da personale residente nell’Unione Europea. Entità giuridica europea : Il servizio è costituito sotto una società di diritto tedesco, garantendo un radicamento normativo continentale.

: Il servizio è costituito sotto una società di diritto tedesco, garantendo un radicamento normativo continentale. Controllo totale del dato: I dati rimangono dove deciso dal cliente, senza spostamenti non autorizzati e con tracciabilità completa.

L’azienda cita il modello italiano, caratterizzato dal Polo Strategico Nazionale e dalle classificazioni di sicurezza dell’ACN, come un esempio virtuoso di come standard tecnici rigorosi possano abilitare l’uso del cloud per dati critici in sicurezza. AWS ha ottenuto le qualificazioni necessarie (QC2) per operare su tali dati, dimostrando che la sovranità si costruisce attraverso la trasparenza e la verifica delle garanzie fornite.

Prospettive future: scalabilità e replicabilità del modello

Guardando ai prossimi 12-24 mesi, la sfida principale sarà la replicabilità dei modelli di successo adottati nella Pubblica Amministrazione verso altri settori strategici che sono ancora in ritardo nel processo di digitalizzazione. Secondo AWS, il framework italiano potrebbe servire da base per un modello europeo univoco, capace di dare stabilità regolamentare a tutto il mercato.

L’obiettivo finale rimane quello di bilanciare sovranità digitale e innovazione. Fornire garanzie concrete e verificabili sulla localizzazione e l’accesso ai dati permette alle imprese e alle istituzioni di non rinunciare alla scalabilità e alla velocità tipiche delle tecnologie hyperscale.