Sovranità digitale, Aws: “European Sovereign Cloud modello di autonomia operativa”

Il dibattito sulla sovranità digitale europea si trova oggi a un bivio cruciale tra la necessità di autonomia e l’imperativo dell’innovazione. In occasione del convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro“, Paolo La Scola, Public Policy Manager Italy di Amazon Web Services (AWS), ha offerto una prospettiva pragmatica: la sovranità non deve essere confusa con l’isolamento tecnologico. Per l’azienda, il vero rischio non risiede nell’utilizzo di tecnologie sviluppate fuori dai confini dell’Unione, ma nel mancato utilizzo o in un utilizzo inefficiente delle stesse, che potrebbe frenare la competitività del continente in settori chiave come l’intelligenza artificiale.
Indice degli argomenti
Il superamento del mito dell’autarchia digitale
L’attuale scenario dei servizi digitali in Europa è caratterizzato da una forte presenza di player extra-europei, che controllano l’80% delle infrastrutture e dei servizi digitali e il 65% del mercato cloud. Nonostante questi dati possano apparire come una vulnerabilità, AWS suggerisce una lettura differente: l’obiettivo deve essere stabilire requisiti tecnici di sicurezza e controllo che permettano di sfruttare al meglio le tecnologie globali a favore dell’Unione.
Secondo la visione aziendale, inseguire un’autarchia digitale assoluta rappresenta un’illusione tecnica e strategica. In un mondo dove i chip provengono prevalentemente da Taiwan, i modelli fondazionali di IA sono sviluppati esternamente e i software sono spesso di matrice americana, pensare di colmare integralmente questo gap in tempi brevi è irrealistico. La sfida, dunque, non è sostituire in toto la tecnologia esistente, ma definire un quadro che garantisca sicurezza, affidabilità e sovranità del dato all’interno di un ecosistema interconnesso.
Il costo della frammentarietà regolatoria e il peso della compliance
Uno dei maggiori ostacoli alla competitività europea identificato da AWS non è la mancanza di talento o innovazione, ma una governance frammentata e un quadro regolatorio incerto. L’Europa possiede startup d’eccellenza e un settore tecnologico dal valore stimato di circa 4 trilioni di euro, eppure il peso della compliance è sproporzionato rispetto ad altri mercati globali. I costi per l’adeguamento normativo rappresentano oggi il 42% del budget delle aziende europee, una cifra doppia rispetto a quella delle realtà giapponesi.
Questa situazione genera un paradosso: mentre si discute di sovranità, molte startup innovative valutano di lasciare l’Europa, portando con sé talento e potenziale di crescita. Per l’azienda, le imprese non chiedono “meno regole”, ma regole che funzionino in modo uniforme a livello europeo. Un quadro normativo stabile permetterebbe di liberare risorse oggi vincolate alla compliance per dedicarle all’innovazione, colmando quel divario che vede ancora il 43% delle aziende europee prive di un budget dedicato all’intelligenza artificiale.
European Sovereign Cloud: un modello di autonomia operativa
Per rispondere alle specifiche esigenze di sovranità espresse dal mercato e dalle istituzioni, AWS ha lanciato il progetto European Sovereign Cloud. Questa iniziativa non rappresenta una semplice estensione dell’infrastruttura globale esistente, ma una soluzione totalmente indipendente, progettata per garantire un’autonomia operativa definita interamente entro i confini dell’Unione Europea.
Le caratteristiche distintive di questo modello includono:
- Gestione locale: L’infrastruttura è gestita esclusivamente da personale residente nell’Unione Europea.
- Entità giuridica europea: Il servizio è costituito sotto una società di diritto tedesco, garantendo un radicamento normativo continentale.
- Controllo totale del dato: I dati rimangono dove deciso dal cliente, senza spostamenti non autorizzati e con tracciabilità completa.
L’azienda cita il modello italiano, caratterizzato dal Polo Strategico Nazionale e dalle classificazioni di sicurezza dell’ACN, come un esempio virtuoso di come standard tecnici rigorosi possano abilitare l’uso del cloud per dati critici in sicurezza. AWS ha ottenuto le qualificazioni necessarie (QC2) per operare su tali dati, dimostrando che la sovranità si costruisce attraverso la trasparenza e la verifica delle garanzie fornite.
Prospettive future: scalabilità e replicabilità del modello
Guardando ai prossimi 12-24 mesi, la sfida principale sarà la replicabilità dei modelli di successo adottati nella Pubblica Amministrazione verso altri settori strategici che sono ancora in ritardo nel processo di digitalizzazione. Secondo AWS, il framework italiano potrebbe servire da base per un modello europeo univoco, capace di dare stabilità regolamentare a tutto il mercato.
L’obiettivo finale rimane quello di bilanciare sovranità digitale e innovazione. Fornire garanzie concrete e verificabili sulla localizzazione e l’accesso ai dati permette alle imprese e alle istituzioni di non rinunciare alla scalabilità e alla velocità tipiche delle tecnologie hyperscale.
FAQ: Cloud
Che cos’è il cloud computing?
Il cloud computing è un modello di erogazione di servizi informatici attraverso internet. Consente di accedere a risorse come server, storage, database e software su richiesta e in modalità self-service. In termini semplici, il cloud è la ‘nuvola’ su cui puoi conservare i tuoi dati e file online senza necessità di hardware fisico. Le risorse sono gestite da fornitori esterni, permettendo agli utenti di evitare l’acquisto e la gestione diretta dell’infrastruttura. Questo approccio offre flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi operativi.
Quali sono i principali provider di cloud computing?
I principali provider di cloud computing includono Amazon Web Services (AWS), che offre oltre 200 servizi full-feature per aziende di tutte le dimensioni; Microsoft Azure, con un portafoglio diversificato di prodotti adatti allo sviluppo di applicazioni web e cloud complesse; Salesforce, preferito per le sue soluzioni CRM e software basato su cloud; VMware, che fornisce servizi di infrastruttura e piattaforma cloud per ambienti multicloud; Alibaba Cloud, con soluzioni progettate per il cloud computing sicuro; Oracle Cloud, che offre servizi cloud completi; Rackspace, con strategie multicloud efficaci; DigitalOcean, preferito per i servizi di hosting cloud; ServiceNow, che aiuta con l’automazione del flusso di lavoro; e NetApp, specializzato in servizi di storage scalabili.
Cosa si intende per cloud sovrano europeo?
Il cloud sovrano europeo è un’iniziativa che mira a garantire la sovranità digitale dell’Europa, permettendo alle organizzazioni di mantenere il controllo completo sui propri dati, rispettando le normative europee sulla protezione dei dati. Ad esempio, SAP ha lanciato EU AI Cloud, un’offerta che riunisce cloud e intelligenza artificiale in un framework unico, consentendo ai clienti di selezionare il livello di sovranità e implementazione più adatto alle proprie esigenze. Questo approccio supporta la residenza dei dati nell’Unione Europea, contribuendo a garantire che ogni organizzazione possa soddisfare i propri requisiti normativi e operativi specifici. L’Unione Europea ha anche messo sul piatto 180 miliardi per sviluppare infrastrutture di cloud sovrano, sottolineando l’importanza strategica di ridurre la dipendenza tecnologica e rafforzare la sicurezza geopolitica.
Quali sono i vantaggi del cloud networking?
Il cloud networking offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di centralizzare la gestione della rete anche in presenza di più sedi tramite un’interfaccia Web. Garantisce una rete chiavi in mano, agile e adattiva, estremamente dinamica, flessibile e affidabile. La scalabilità e l’indipendenza delle risorse dai vincoli tipici dei sistemi legacy consentono alle aziende di fronteggiare i cambiamenti futuri senza dover gestire patch, monitoraggio degli asset o installazione di hardware aggiuntivo. È particolarmente vantaggioso per PMI, istituzioni scolastiche e realtà con diverse sedi remote o tante piccole sedi distribuite. Inoltre, garantisce livelli di sicurezza superiori rispetto a quanto potrebbero fare singole aziende con budget limitati, supportando pienamente la trasformazione digitale legata all’evoluzione continua del business.
Come sta evolvendo il mercato del cloud in Italia?
Il mercato del cloud in Italia sta vivendo una forte crescita. Secondo l’Osservatorio Cloud Transformation della School of Management del Politecnico di Milano, il mercato italiano ha raggiunto quota 8,13 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto all’anno precedente. A trainare questa dinamica è la combinazione di Intelligenza Artificiale e sovranità digitale, due direttrici che plasmano strategie aziendali e decisioni politiche. Il mercato ha mostrato un trend positivo costante, passando da 5,51 miliardi di euro nel 2023 a una stima di 6,80 miliardi di euro nel 2024, con un incremento del 24%. Le telco italiane, come Tim, Vodafone e Fastweb, stanno investendo in soluzioni cloud-native per modernizzare le proprie infrastrutture e offrire servizi più avanzati ai clienti.
Quali sono le applicazioni del cloud nelle telecomunicazioni?
Il cloud computing sta ridefinendo il settore delle telecomunicazioni, trasformando le aziende telco da semplici fornitori di connettività a veri provider di servizi digitali. Grazie alla virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV), le telco possono ridurre la dipendenza da hardware proprietario, abbattendo costi e migliorando l’efficienza operativa. Lo SDN (Software-Defined Networking) introduce un nuovo paradigma di controllo centralizzato della rete, aumentando la programmabilità e facilitando il rilascio dinamico di nuovi servizi. L’edge computing consente di elaborare i dati più vicino al punto di raccolta, riducendo la latenza e migliorando la reattività delle applicazioni, particolarmente utile in ambiti industriali. L’integrazione nativa di AI e ML nei servizi cloud accelera l’innovazione, permettendo l’implementazione di reti autonome e servizi come ‘AI-as-a-Service’. Infine, si stanno affermando soluzioni verticalizzate per specifici settori, come piattaforme cloud per la gestione sicura delle cartelle cliniche in sanità o soluzioni di analytics in tempo reale nel retail.
Quali sono le sfide nella transizione verso il cloud?
La transizione verso il cloud presenta diverse sfide che devono essere affrontate con un approccio strutturato. La sicurezza dei dati è un aspetto delicato: la natura distribuita del cloud e la coesistenza di ambienti multi-tenant richiedono livelli di protezione avanzati, con dati cifrati sia a riposo sia in transito, soluzioni di key management sicure e policy di accesso granulari. L’integrazione di ambienti legacy con architetture cloud-native richiede competenze specialistiche, strumenti di orchestrazione avanzata e piani di migrazione graduali, con il rischio di generare silos digitali o perdere continuità di servizio durante la transizione. La trasformazione culturale è altrettanto importante: i team IT devono acquisire nuove competenze, abbandonare logiche reattive e adottare un approccio DevOps, con una governance del cloud che richiede una mentalità collaborativa. Infine, la dipendenza da un singolo cloud provider può rappresentare un rischio rilevante, mitigabile attraverso un approccio multicloud che distribuisce i servizi tra più provider.
Quali sono le iniziative europee per un cloud federato?
L’Europa sta sviluppando diverse iniziative per creare un cloud federato europeo. Un esempio significativo è il progetto Avant, sviluppato nell’ambito dell’iniziativa europea IPCEI CIS da Engineering in collaborazione con Fulcrum, un ecosistema di provider cloud europei. Questo progetto nasce per facilitare la transizione verso un ecosistema cloud più distribuito, aperto, collaborativo e vicino ai territori, capace di connettere provider e infrastrutture diverse, superando la frammentazione del mercato europeo. Fulcrum concretizza questa visione con un framework di federazione che riunisce sistemi cloud distribuiti geograficamente accessibili tramite marketplace. Questo modello favorisce l’incontro tra domanda e offerta di servizi, consentendo ai diversi operatori di proporre i propri servizi agli utenti finali in modo integrato, e dà alle PMI europee la possibilità di accedere a servizi di cloud avanzati a condizioni economiche vantaggiose.
Quale impatto economico può avere il cloud per l’Europa?
Secondo un report di Google, l’Europa ha davanti a sé un’opportunità da 1.200 miliardi di euro di crescita economica legata all’intelligenza artificiale (AI) e al cloud. Tuttavia, per cogliere questa opportunità, è necessario accelerare gli investimenti in infrastrutture digitali sostenibili e in capacità dati. Lo studio ‘Digital Innovation with Control: Clearing the Cloud’, realizzato da Implement Consulting Group in collaborazione con Google Cloud, evidenzia come sia fondamentale trovare un equilibrio tra il rifornirsi di tecnologie necessarie per la crescita economica e la necessità di ridurre la concentrazione del potere digitale nelle mani di pochi grandi provider, con il conseguente rischio geopolitico.
Come si applica il cloud sovrano in ambito militare?
Il cloud sovrano trova applicazione anche in ambito militare, come dimostra il contratto decennale del valore di 931 milioni di dollari assegnato a HPE dalla Defense Information Systems Agency (DISA), un’agenzia di supporto al combattimento del Department of War degli Stati Uniti. L’accordo prevede lo sviluppo di una soluzione multi-cloud ibrida distribuita che modernizzerà i data center dell’ente e fornirà servizi di intelligenza per le forze sul campo in tutto il mondo. Questa implementazione evidenzia l’importanza strategica del cloud sovrano per garantire la sicurezza e l’autonomia operativa in settori critici come la difesa nazionale.