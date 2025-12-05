Sovranità digitale, BT lancia la sovereign platform per il cloud UK

La sovranità digitale è al centro delle politiche industriali e tecnologiche in Europa. Non riguarda più solo la conformità normativa, ma la capacità di un Paese di controllare le proprie infrastrutture critiche e i dati che alimentano l’economia. In questo contesto, BT ha presentato la sovereign platform, un’infrastruttura destinata al mercato britannico che permette di gestire servizi voce, cloud e intelligenza artificiale interamente all’interno dei confini nazionali.

L’iniziativa nasce per offrire a imprese e pubbliche amministrazioni una piattaforma sicura e resiliente, con dati e operazioni sotto giurisdizione UK e gestite da personale localizzato. L’obiettivo è garantire autonomia strategica e ridurre la dipendenza da provider globali, in un momento in cui le tensioni geopolitiche e l’espansione dell’AI rendono urgente il controllo delle informazioni sensibili.

BT prevede di introdurre gradualmente servizi sovrani su voce, cloud e AI e di estendere entro la prima metà del 2026 l’opzione “sovereign” a una parte significativa del portafoglio Business. Le organizzazioni potranno scegliere il livello di sovranità più adatto, bilanciando esigenze di sicurezza, regolamentazione e sostenibilità economica.

Sovranità digitale e resilienza, la strategia industriale dietro l’iniziativa

La scelta di BT riflette la crescente consapevolezza che la sovranità digitale è un elemento centrale per la resilienza dei sistemi nazionali.

L’operatore britannico risponde all’esigenza valorizzando la propria rete nazionale e la lunga esperienza nella gestione di ambienti ad alta sicurezza. La sovereign platform nasce infatti su una base di infrastrutture già consolidate, con data center nel Regno Unito e sistemi costruiti per garantire trasparenza e tracciabilità.

Nel comunicato ufficiale, Jon James, ceo di BT Business, afferma che la sovranità “non è solo una questione di conformità o gestione del rischio, ma la chiave per liberare il potenziale dell’intelligenza artificiale”. Il messaggio è chiaro: la sovranità non frena l’innovazione, la rende possibile in modo sicuro.

La decisione di collocare infrastrutture e governance nel Regno Unito consolida il ruolo di BT come attore sistemico, capace di garantire continuità operativa anche in scenari complessi. La sovranità digitale, in questa prospettiva, diventa un vantaggio competitivo e un fattore di fiducia per clienti pubblici e privati.

Sovranità digitale e intelligenza artificiale, la piattaforma come abilitatrice

Il nuovo progetto si allinea con la AI strategy del governo britannico, che mira a coniugare crescita economica e indipendenza tecnologica. BT intende offrire una base sicura per applicazioni di intelligenza artificiale in settori che gestiscono dati critici, come sanità, finanza, difesa e servizi pubblici.

La sovranità, in questo senso, non si limita alla residenza dei dati, ma comprende l’intera catena di controllo: chi può accedere alle informazioni, dove vengono elaborate e secondo quali regole. Garantire che le operazioni restino nel perimetro UK consente di evitare interferenze giuridiche esterne e di rafforzare la fiducia nell’adozione dell’AI.

BT partecipa anche all’UK Sovereign AI Industry Forum e ai programmi governativi per la formazione di competenze nel campo dell’intelligenza artificiale. L’approccio è olistico: infrastrutture, talenti e policy lavorano insieme per sostenere una AI sovrana, capace di promuovere innovazione senza compromettere la sicurezza nazionale.

Telco e sovranità digitale, il nuovo ruolo industriale delle reti

Il progetto evidenzia la trasformazione delle telco in abilitatori tecnologici. Gli operatori non offrono più soltanto connettività, ma ecosistemi digitali integrati. BT integra nella propria offerta servizi sovrani per dati, voce e cloud, con modalità che consentono ai clienti di mantenere il controllo operativo e giuridico sulle informazioni più sensibili.

L’approccio modulare della sovereign platform introduce un elemento di flessibilità inedito. Le organizzazioni potranno decidere quali processi collocare in ambiente sovrano e quali mantenere in cloud globali, costruendo architetture ibride che uniscono autonomia e scalabilità.

Per l’intero settore telco europeo questa è una svolta: la sovranità diventa parte integrante del modello di business, non un add-on per specifici clienti. In prospettiva, potrebbe diventare un requisito nei bandi pubblici più sensibili, spingendo gli operatori a rivedere architetture, partnership e strategie di sicurezza.

Sovranità digitale e mercato, la domanda di fiducia dei CIO europei

L’iniziativa di BT si inserisce in un trend più ampio che interessa tutto il continente. Oltre il 60% dei responsabili IT dell’Europa occidentale prevede di aumentare l’uso di provider cloud locali, spinti da esigenze di controllo e dalla frammentazione geopolitica.

Il fenomeno, definito da Gartner “geopatriation”, descrive il ritorno dei dati entro confini nazionali o regionali. Entro il 2030, più del 75% delle aziende al di fuori degli Stati Uniti adotterà una strategia di sovranità digitale formalizzata.

Il contesto europeo e gli insegnamenti per il mercato italiano

Il lancio della sovereign platform britannica si colloca in un momento in cui l’Unione europea spinge su iniziative analoghe. I programmi per il cloud sovrano europeo, i regolamenti Data Act e Nis2 e la nascita di data space settoriali mirano a garantire autonomia tecnologica e sicurezza dei dati pubblici.

Nel contesto italiano, dove è in corso il percorso di costruzione del Polo Strategico Nazionale, l’esperienza di BT mostra l’importanza di una chiara segmentazione dell’offerta: identificare i servizi effettivamente sovrani, garantire interoperabilità con i cloud globali e integrare l’AI in modo nativo.

La dimensione collaborativa sarà decisiva. In mercati frammentati, la sovranità digitale non può essere sostenuta da un singolo operatore. Saranno necessarie alleanze tra telco, system integrator e istituzioni pubbliche per condividere investimenti e competenze.