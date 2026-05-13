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Comunicazioni di emergenza, Etsi alza l’asticella: nuovo standard per le reti di nuova generazione

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La nuova specifica tecnica Etsi TS 103 480 punta a garantire comunicazioni affidabili anche in ecosistemi multi-vendor e multimodali. Al centro: interoperabilità, localizzazione avanzata e servizi NG112

Pubblicato il 13 mag 2026
Tlc e competitività

Nelle comunicazioni di emergenza il vero nodo non è soltanto far evolvere le reti, ma garantire che parlino tutte la stessa lingua quando serve davvero. È su questo passaggio che si concentra Etsi, che ha annunciato la pubblicazione della specifica tecnica Ts 103 480, un documento pensato per definire un quadro comune di test di interoperabilità nelle reti di emergenza di nuova generazione. L’obiettivo è chiaro: assicurare che sistemi sviluppati da fornitori diversi possano funzionare senza frizioni, così da rendere affidabile l’accesso ai servizi salvavita in Europa e, più in generale, nei contesti internazionali che adottano architetture convergenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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