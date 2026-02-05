Cavi sottomarini, l’Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

I cavi sottomarini restano l’ossatura invisibile dell’economia digitale globale. Trasportano quasi tutto il traffico intercontinentale, sostengono servizi pubblici e privati e alimentano industrie data-driven sempre più strategiche. La loro centralità diventa evidente mentre aumentano i rischi di sabotaggio e interferenze, spesso legati a tensioni geopolitiche. Per rispondere a questo scenario la Commissione europea presenta un pacchetto che mira a ridurre la vulnerabilità del sistema, coordinare gli investimenti e costruire una visione comune della sicurezza di lungo periodo.