Cavi sottomarini, l’Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

Un pacchetto di più azioni ridisegna le strategie europee per la protezione delle dorsali digitali subacquee, con nuove misure di mitigazione, priorità di sviluppo e risorse dedicate alla capacità di riparazione. L’obiettivo: rafforzare la resilienza dell’infrastruttura più critica in un contesto geopolitico instabile

Pubblicato il 5 feb 2026
I cavi sottomarini restano l’ossatura invisibile dell’economia digitale globale. Trasportano quasi tutto il traffico intercontinentale, sostengono servizi pubblici e privati e alimentano industrie data-driven sempre più strategiche. La loro centralità diventa evidente mentre aumentano i rischi di sabotaggio e interferenze, spesso legati a tensioni geopolitiche. Per rispondere a questo scenario la Commissione europea presenta un pacchetto che mira a ridurre la vulnerabilità del sistema, coordinare gli investimenti e costruire una visione comune della sicurezza di lungo periodo.

