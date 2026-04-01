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L’APPELLO

Cybersecurity Act 2, Ftth Council Europe: “Serve una valutazione di impatto”

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L’associazione sollecita Commissione e co-legislatori a chiarire costi, tempi e rischi delle misure ipotizzate per le reti fisse, per evitare contraccolpi su investimenti e concorrenza. Nonno: “Mettere in siicurezza le reti senza compromettere gli obiettivi del Decennio Digitale”

Pubblicato il 1 apr 2026
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Il FTTH Council Europe sostiene il rafforzamento della sicurezza e della resilienza del mercato europeo delle reti e dei servizi di telecomunicazione e riconosce che il Cybersecurity Act proposto dalla Ue si inserisce nella più ampia strategia dell’Unione volta a garantire autonomia strategica e sicurezza. Proprio per questo, l’associazione si dice pronta a collaborare con le istituzioni europee per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, ma chiede che il percorso regolatorio sul fisso venga accompagnato da una valutazione d’impatto piena e approfondita prima dell’approvazione finale delle decisioni. Secondo il FTTH Council Europe, infatti, la proposta così come oggi è disegnata genera incertezza e può avere conseguenze negative sulla capacità del settore fisso di finanziare gli investimenti e quindi di raggiungere i target del DDPP.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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