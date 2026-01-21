Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

L’Europa vara il Digital Networks Act: che cosa prevede su spettro, fibra e “fair share”

La Commissione approva la proposta del Dna, un quadro giuridico semplificato e più armonizzato per le Tlc europee. Tra i pilastri, licenze più lunghe per lo spettro, incentivi alla creazione di servizi di comunicazione satellitare paneuropei, piani di transizione dal rame alla fibra e meccanismi di cooperazione volontaria tra i fornitori di connettività e i fornitori di contenuti e cloud

Arriva il Digital Networks Act (Dna): la Commissione europea ha adottato la proposta della legge sulle reti digitali che, come si legge nel comunicato di Bruxelles, “modernizzerà il quadro giuridico per la connettività per aumentare l’innovazione e gli investimenti in un’infrastruttura digitale avanzata e resiliente nell’Unione europea”. La nota aggiunge: “Alla luce della trasformazione tecnologica e del contesto geopolitico, un’infrastruttura digitale all’avanguardia è fondamentale per l’economia e la società europee”.

