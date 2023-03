Data center, a Lepida la certificazione “green”

Il 23 febbraio 2023 si è concluso il percorso che ha portato Lepida all’ottenimento della certificazione Iso 14001:2015 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale applicato ai Datacenter di Ferrara, Modena, Parma e Ravenna.

L’implementazione del sistema

L’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, frutto della collaborazione tra la Divisione Sicurezza Ambiente & Emergenza e il Dipartimento Datacenter & Cloud di Lepida, ha consentito alla Società di dotarsi di processi e strumenti atti a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e dei propri Datacenter e a ricercarne sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Attraverso il proprio Sistema di Gestione Ambientale Lepida mira in particolare a: rispettare la normativa cogente in materia, tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ottimizzare le prestazioni energetiche e minimizzare i consumi energetici dei propri Datacenter, assicurare il riuso e il corretto smaltimento degli apparati elettronici, minimizzare i rischi legati all’uso di sostanze inquinanti o pericolose per la salute delle persone, promuovere la propria immagine di società attenta ai principi di etica ambientale e sostenibilità.

Che succede con la certificazione?

L’ottenimento della certificazione Iso 14001 consente inoltre a Lepida di poter dimostrare la propria conformità al principio Dnsh (Do Not Significant Harm) che è uno dei requisiti previsti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) per la qualificazione delle infrastrutture dei cloud service provider per le Pubbliche Amministrazioni. La certificazione Iso 14001 va ad aggiungersi alle certificazioni già ottenute e mantenute da Lepida nel corso degli scorsi anni: Iso 9001, norma per la gestione della qualità, finalizzata al perseguimento della soddisfazione del cliente in merito ai prodotti e servizi forniti, nonché al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali; Iso/Iec 27001, per garantire l’attuazione di best practice volte a tutelare la disponibilità, l’integrità e la confidenzialità delle informazioni trattate; Iso/Iec 27017 e 27018, estensioni della Iso/Iec 27001 per la sicurezza e la privacy dei servizi cloud; Iso 45001, per ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori; Iso 37001, per contrastare possibili fenomeni corruttivi. Il conseguimento di tali certificazioni conferma l’impegno di Lepida a operare secondo modalità standardizzate, trasparenti e riconosciute a livello internazionale.

