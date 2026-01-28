Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

L’ANALISI

Data center, boom a rischio senza execution: energia, autorizzazioni e competenze i nodi

Il settore è cresciuto del 300% in quattro anni ma con un enorme squilibrio tra capacità pianificata e operativa, soprattutto in America. A fare la differenza non sono i Megawatt ma la velocità di costruzione. Emergono nuovi hub nell’Asia Pacifico: la crescita favorisce gli operatori in grado di operare in termini di energia, policy, capitali e geopolitica

Pubblicato il 28 gen 2026
data center e sistemi energetici, strategia italiana data center, servizi per data center, data center Italia

Il settore dei data center è entrato in una fase in cui la crescita non è più definita da quanti progetti ci sono sulla carta, ma quanto si è in grado di attuarli a fronte di un numero crescente di vincoli. È quanto riferisce DC Byte analizzando i punti di vista portati dagli esperti del settore all’evento PTC’26. Come può l’industria dei data center – infrastruttura indispensabile per le applicazioni come il cloud computing e l’AI – continuare a scalare quando energia, personale e policy crano restrizioni e barriere?

