Data center e sovranità, avanza il modello regionale “premium”

Data center, cluster AI e programmi di cloud sovrano stanno diventando la dorsale della capacità di calcolo globale, spinti dalla domanda di computing ad alta densità e workload AI. Gli hyperscaler stanno fortemente investendo in questo settore, ma le esigenze di sovranità digitale in Europa spingono sempre più l’attenzione di imprese e governi verso soluzioni regionali (un ambito che, tra l’altro, apre grandi opportunità per le telco). La competizione, infatti, non riguarda solo la scala: in gioco entrano anche i requisiti di residenza, trasparenza e conformità, nonché di ambienti affidabili per l’inferenza AI. Ne abbiamo parlato con Emmanuel Becker, Ceo di Mediterra DataCenters, intervistato in esclusiva da CorCom.