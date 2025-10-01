Data center intelligence: metriche, analytics e digital twin per ottimizzare le operations

Con dati unificati e sempre aggiornati, il data center diventa un asset strategico in grado di generare valore per tutto il business. Infatti, i dati gestiti e interpretati correttamente possono rendere molto più efficiente la gestione delle operazioni It. L’importante è poter contare sulla cosiddetta “single source of truth”, una sorgente unica, coerente e affidabile da cui estrarre intelligenza. Basarsi su metodi empirici non basta più: la crescente complessità delle infrastrutture, la pressione sui costi e gli obiettivi di sostenibilità richiedono decisioni veloci, trasparenti e data-driven.