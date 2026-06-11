L’aumento della domanda di energia, i vincoli della rete e le crescenti pressioni sulle risorse idriche rischiano di influenzare le ambizioni europee nel campo dei data center e dell’Ai ancor più che la carenza di chip. Il legame tra acqua ed energia, spesso trascurato, è cruciale e le scelte relative ai sistemi di raffreddamento hanno un impatto diretto su entrambe le risorse che andrebbero, di conseguenza, gestite come entità integrate.