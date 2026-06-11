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L'INTERVISTA

Delobelle (Grundfos): “Data center critici per la competitività Ue, serve una gestione integrata acqua-energia”

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La domanda di elettricità in Europ salirà dal 3% del consumo totale al 9% nel 2030. Per non bloccare lo sviluppo dell’economia digitale occorrono tecnologie avanzate di raffreddamento, norme armonizzate e snelle e rendicontazione trasparente dei consumi. La manager: “Vanno gestiti come parte delle infrastrutture locali”

Pubblicato il 11 giu 2026
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Data Centre World 2026_Grundfos

L’aumento della domanda di energia, i vincoli della rete e le crescenti pressioni sulle risorse idriche rischiano di influenzare le ambizioni europee nel campo dei data center e dell’Ai ancor più che la carenza di chip. Il legame tra acqua ed energia, spesso trascurato, è cruciale e le scelte relative ai sistemi di raffreddamento hanno un impatto diretto su entrambe le risorse che andrebbero, di conseguenza, gestite come entità integrate.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Licata
giornalista

Patrizia Licata è laureata in Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma ed è attualmente studentessa magistrale in Scienze Filosofiche all’Università RomaTre. Lavora come giornalista, editor e moderatrice freelance

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