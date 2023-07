DevOps, come sviluppare una strategia e i 20 tools più popolari

Gli strumenti DevOps rappresentano una vasta categoria di piattaforme software e app che possono aiutare i team durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software, dalla collaborazione alle revisioni del codice fino al rilascio. Poiché la categoria comprende molti tipi diversi di strumenti, orientarsi fra le soluzioni di mercato può essere complicato. Ecco una panoramica dei 20 strumenti DevOps più popolari per usi comuni, tra cui la pianificazione, la gestione della configurazione, i test automatizzati e lo sviluppo e le operazioni del database.

Le 5 categorie del DevOps

La maggior parte degli strumenti DevOps rientra in 5 categorie

Strumenti per la Collaborazione. Gli strumenti di collaborazione favoriscono la comunicazione e il lavoro di squadra e facilitano il lavoro remoto e i team geograficamente dispersi. Possono aiutare i team a comunicare durante tutto il ciclo di vita del progetto, facilitare la condivisione di file e monitorare i processi dei dipendenti. Strumenti per la Pianificazione. Gli strumenti di pianificazione aiutano a coordinare e organizzare le attività, impostare e monitorare le tempistiche, pianificare i flussi di lavoro e allineare gli obiettivi del progetto. Possono mantenere i team in pista durante tutto il ciclo di vita del progetto, non solo nella fase di pianificazione, e fornire informazioni aggiornate su scadenze, priorità e obiettivi. Strumenti per la Gestione della Configurazione. Gli strumenti di gestione della configurazione elaborano e mantengono la coerenza delle prestazioni, dei requisiti e del design di un sistema. Ciò permette di avere una visione d’insieme dell’intero sistema durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. Strumenti per i Test Automatizzati. Gli strumenti di test automatizzati forniscono un framework per gli sviluppatori per creare ed eseguire test in modo consistente e ripetuto per risultati più efficienti e precisi. Strumenti per il Database. Gli strumenti per il database aiutano le aziende a raccogliere, aggiornare, trasferire e memorizzare i dati dell’azienda. Questi strumenti spesso semplificano e automatizzano i processi per garantire che le funzioni siano gestite in modo efficiente.

Le 7 fasi del DevOps

Gli strumenti DevOps sono software e app che facilitano l’approccio collaborativo che combina lo sviluppo software e le operazioni IT. DevOps copre l’intero ciclo di vita dello sviluppo software, che di solito include sette fasi:

Pianificazione. I team stabiliscono gli obiettivi per i progetti e elaborano strategie per raggiungerli. Gli strumenti di pianificazione possono assistere nella creazione di tabelle, cronogrammi e grafici. Codifica. Il codice software viene scritto secondo le specifiche stabilite nella fase di pianificazione. Gli strumenti utilizzati in questa fase possono aiutare nella scrittura e nel test del codice. Costruzione. Gli sviluppatori software introducono il codice e il progetto viene ricostruito per accoglierlo se necessario. Gli strumenti di controllo delle versioni possono essere di grande aiuto in questa fase quando è richiesto nuovo codice, revisionato, approvato e caricato. Test. Il codice viene testato per bug e performance – piuttosto che “una tantum”, questa fase viene ripetuta fino a quando non si ottengono i risultati desiderati. Gli strumenti automatizzati possono funzionare 24/7 per fornire un regime di test più completo ed efficiente. Distribuzione. In DevOps l’intero team lavora per preparare il progetto per la produzione, a differenza degli ambienti software più tradizionali in cui questa fase sarebbe strettamente dominio del team delle operazioni. Dashboard di distribuzione e strumenti di distribuzione automatizzati possono supportare questo processo. Funzionamento. Il progetto di sviluppo viene testato in un ambiente di produzione, incluso il test degli utenti per fornire feedback critici. Monitoraggio. L’osservazione fornisce informazioni su quanto bene funziona il progetto, come viene utilizzato e come può essere migliorato nelle future iterazioni. Strumenti di monitoraggio del server possono rilevare problemi e inviare avvisi.

I 20 tools di DevOps più popolari

Ansible: gestione della configurazione e automazione

Ansible è uno strumento di gestione della configurazione e automazione per il deployment del software e la configurazione del client che copre Unix, Linux e Windows. Utilizza JavaScript Object Notation (Json) e Yet Another Markup Language (Yaml) invece di Infrastructure as Code (Iac) e funziona sia su sistemi interni tramite OpenStack che su Amazon EC2. Può configurare sistemi, distribuire applicazioni e aiutare a supportare gli aggiornamenti del sistema all’interno di flussi di lavoro avanzati e si concentra sugli aspetti di sicurezza e affidabilità di questa tecnologia come software integrato e semplificato.

Apache JMeter per il test automatizzato open source

Apache JMeter è uno strumento di test automatizzato open source puro Java utilizzato per DevOps e progettato per testare il comportamento funzionale di un sistema mentre misura le prestazioni dell’automazione. Apache JMeter viene utilizzato per testare sia le risorse statiche che dinamiche all’interno delle applicazioni web simulando carichi pesanti su più server e reti per analizzare le prestazioni complessive.

Aws Database Migration Service per la migrazione del database

Aws Database Migration Service è lo strumento di migrazione del database di Amazon Web Services. Lavora in DevOps migrando i database per semplificare il processo di conversione dello schema del database e la migrazione dei dati mantenendo l’integrità dell’infrastruttura aziendale. Lo strumento è noto per mantenere un tempo di inattività minimo e integrarsi con strumenti come Oracle, Sql Server, MongoDB e altri database.

Azure DevOps: pianificazione per utenti Microsoft

Azure DevOps è uno strumento di pianificazione che aiuta sviluppatori, project manager e contributors a creare progetti di applicazioni migliori. Include tavole di pianificazione agile; Azure Pipelines per supportare il miglioramento continuo/deployment continuo (CI/CD); GitHub Advanced Security per Azure DevOps; Azure Test Plans per i test manuali ed esplorativi; Azure Artifacts repository di pacchetti universali; e un marketplace con oltre 1.000 estensioni.

Chef: gestione della configurazione cloud

Chef configura e gestisce applicazioni e utility del server. Le sue capacità descrivono una serie di risorse per applicazioni come Hadoop o MySql, come dipendenze, pacchetti, file e servizi. Funziona su scala cloud per ottimizzare la consegna delle applicazioni, proteggere le risorse cloud, spostare la configurazione alla gestione della conformità e aiutare a raggiungere gli audit di conformità.

Cucumber: test di automazione basato sul comportamento

Cucumber è uno strumento di test di automazione basato sul comportamento (Bdd) che supporta molti linguaggi di programmazione. Cucumber include diversi strumenti come CucumberStudio, che consente a un team di sviluppo software di co-progettare i test di accettazione; Cucumber School per aiutare i dipendenti a imparare efficacemente il sistema; e Cucumber Open per eseguire test di automazione.

DbVisualizer: database per la gestione, sviluppo e progettazione

DbVisualizer è uno strumento di database che gestisce, sviluppa e progetta per semplificare la gestione degli oggetti del database, l’amministrazione, l’esplorazione e lo sviluppo di query Sql. Quando si lavora in un ambiente DevOps, supporta una codifica semplice, un’integrazione flessibile, una personalizzazione per gli strumenti di pianificazione e rispetta elevati standard di sicurezza per mitigare le vulnerabilità del progetto. DbVisualizer può essere sfruttato sia per la pianificazione che per le funzioni DevOps del database.

Docker: database basato su contenitori

Docker è uno strumento di database che si concentra principalmente sui contenitori. In DevOps può essere utilizzato per impacchettare app e dipendenze su qualsiasi server Linux, dai sistemi virtuali alle istanze basate su cloud. Docker per DevOps consente di distribuire un’applicazione isolata su molti server su Internet.

GitHub per lo sviluppo software con IA

GitHub è uno strumento di sviluppo software di punta che utilizza l’IA per accelerare lo sviluppo del progetto. GitHub utilizza molti strumenti, tra cui GitHub Codespaces, per aiutare a costruire rapidamente un ambiente DevOps per aiutare a codificare, costruire e testare da qualsiasi luogo. Un altro strumento, GitHub Copilot, è un programmatore AI per aiutare a dare suggerimenti di codifica agli utenti. GitHub Actions aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro per migliorare come vengono completati i processi, e le funzionalità di collaborazione includono uno strumento mobile per collegare i dipendenti e i team in movimento e in ufficio.

HeadSpin: piattaforma basata sulla scienza dei dati per il mobile

HeadSpin è una piattaforma basata sulla scienza dei dati che fornisce soluzioni di test, monitoraggio e analisi mobile. Fornisce informazioni sulle prestazioni, l’esperienza utente e il comportamento delle applicazioni mobili su dispositivi, reti e posizioni. HeadSpin identifica i problemi e li risolve per migliorare le prestazioni delle applicazioni in modo che la tua azienda possa essere avanti rispetto alla concorrenza. Il DevOps di HeadSpin non solo completa i test automatizzati, ma migliora anche la collaborazione tra i team e offre l’integrazione CI/CD.

Jenkins: server di automazione open source

Jenkins è un server di automazione open source e autonomo spesso utilizzato per la collaborazione e l’integrazione in DevOps. Le capacità di integrazione di Jenkins supportano la condivisione del codice, la revisione del codice, le notifiche e i report, e la collaborazione e la comunicazione all’interno dei team. Offre centinaia di plugin per supportare la costruzione, il rilascio e l’automazione di qualsiasi progetto.

Liquibase: gestione del database open source

Liquibase è uno strumento di gestione del database open source che consente agli utenti di gestire le modifiche del database come un codice, facilitare i deployment automatizzati e garantire la coerenza tra gli ambienti. Si inserisce nel ciclo di vita dello sviluppo del software fornendo strumenti come Changeset e Changelog per aiutare a tenere traccia dei database. Lo strumento si integra facilmente con altri strumenti e fornitori come Atlassian, Discourse e YourKit.

Microsoft Teams: piattaforma di comunicazione e collaborazione integrata

Microsoft Teams è una piattaforma di comunicazione e collaborazione che si integra con tutti i software e i sistemi Microsoft. Offre capacità di chat uno-a-uno, canali di gruppo, condivisione di file e videoconferenze. Microsoft Teams aiuta la collaborazione di team attraverso servizi di messaggistica, videochiamate e condivisione di applicazioni per migliorare la qualità del lavoro e la comunicazione.

Monday.com: piattaforma basata su cloud per la gestione dei progetti

Monday.com è una piattaforma basata su cloud che consente ai team di creare applicazioni e software di gestione dei progetti e può aiutare i team a collaborare, comunicare, pianificare e gestire i loro processi DevOps. La gestione dei progetti all’interno di monday.com include il mantenimento visibile delle attività, la pianificazione del budget e la creazione di una timeline per unire i team e i loro sistemi.

Open DevOps: software per lo sviluppo agile

Il software Open DevOps fa parte di Jira, lo strumento di sviluppo software popolare di Atlassian utilizzato nello sviluppo agile, un componente chiave di DevOps. Open DevOps aiuta i team a concentrarsi sulla costruzione e gestione dei progetti integrando strumenti partner come Bitbucket, Opsgenie e Confluence. Questi strumenti possono risparmiare tempo sulle revisioni del codice testando e identificando eventuali cambiamenti inaspettati e minimizzando il cambio di contenuto durante lo sviluppo del progetto aggiungendo commenti, visualizzando allegati, apportando modifiche e persino rilevando vulnerabilità.

Puppet: gestione dell’infrastruttura come codice

Puppet Enterprise gestisce l’infrastruttura come code (Iac), un processo di provisioning dell’infrastruttura IT in cui i sistemi vengono automaticamente costruiti e approvvigionati con il codice invece di un processo di scripting. Poiché Puppet aiuta con la codifica, il processo è facilmente ripetibile. Puppet rende più semplice la versioning, i test automatizzati, la consegna continua e può rispondere rapidamente a problemi o errori.

Robot Framework: framework di automazione open source

Robot Framework è un framework di automazione open source utilizzato sia per il test di automazione che per l’automazione dei processi robotici (Rpa). Permette di testare con applicazioni ibride e mobili in tutto il software aziendale con iOS e Android. Le capacità del Robot Framework possono includere infrastrutture implementate con Python, Java o altri linguaggi di programmazione. Robot Framework può essere integrato con la maggior parte delle soluzioni di automazione e ha librerie e strumenti che sono stati sviluppati come progetti separati.

Slack: collaborazione basata sul cloud

Slack è uno strumento di collaborazione di team basato su cloud costruito principalmente intorno a una tecnologia di chat dal vivo simile a Internet Relay Chat ma con più controlli, chat diretta, condivisione di file tramite trascinamento e integrazione con strumenti di sviluppo. Slack può migliorare la comunicazione e la collaborazione per garantire che i team di sviluppo e operazioni siano sulla stessa pagina.

Trello: gestione dei progetti con automazione integrata

Trello è uno strumento di gestione dei progetti che utilizza tavole di organizzazione, liste di cose da fare personalizzate e carte per rappresentare le attività. La sua automazione integrata può gestire attività ripetitive come la creazione di agende, l’aggiunta di membri del team e il monitoraggio delle scadenze. Le aziende scelgono come visualizzare i progetti con dashboard, cronogrammi, tabelle e altro. Trello offre oltre 200 integrazioni con altri software DevOps.

Toad by Quest gestione del database per semplificare lo sviluppo

Toad by Quest è uno strumento di gestione del database creato da Quest che semplifica lo sviluppo del database, le attività di amministrazione e l’ottimizzazione delle prestazioni. Toad è spesso utilizzato per semplificare i flussi di lavoro, la codifica e automatizzare le attività ripetitive e promuove la collaborazione tra i team. Può essere utilizzato per progetti cloud per dare alle aziende la flessibilità di cui hanno bisogno per creare il miglior ciclo di vita dello sviluppo del software.

