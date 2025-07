Difesa quantistica europea, Almaviva punta su fibra ottica e satelliti

Nel contesto della trasformazione digitale della Difesa, l’Unione Europea sceglie l’innovazione quantistica come nuovo baluardo per proteggere le proprie reti strategiche. Tra i protagonisti della svolta, spicca Almaviva, unica grande azienda privata italiana selezionata nella call 2024 dell’European Defence Fund (EDF). Il suo progetto Q-ARM (Quantum Agile and Resilient Military Communications) è stato uno dei soli tre approvati a livello europeo nel segmento dedicato alle tecnologie disruptive. Un riconoscimento di rilievo per l’industria nazionale e per la capacità progettuale italiana nel comparto sicurezza.