La Commissione europea ha annunciato l’apertura di due procedimenti di specifica nei confronti di Google per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla legge europea sui mercati digitali (Digital markets act, Dma). Questi procedimenti – spiega Bruxelles – formalizzano un dialogo normativo su due aspetti: l’interoperabilità dei sistemi di intelligenza artificiale e l’accesso ai dati del motore di ricerca.
le nuove regole
Digital Markets Act, faro dell’Ue su Google: nel mirino AI e accesso ai dati
Al via due procedimenti sull’accesso di terze parti alle componenti dei servizi di intelligenza artificiale su Android e alle informazioni di Google Search. La Commissione potrebbe richiedere “misure” correttive, ma chiarisce che questo è un dialogo in cui intende “assistere Google fornendo una spiegazione più dettagliata del modo in cui dovrebbe rispettare gli obblighi”
