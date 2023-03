Digital360 riceve l’attestato “We Save & Care” da Banco Alimentare

A Digital360 l’attestato “We Save & Care”. Il Gruppo, società benefit da giugno 2021, ha ricevuto il riconoscimento da Fondazione Banco Alimentare per il supporto alla digitalizzazione dei processi dell’organizzazione no profit impegnata ogni giorno nel recupero e nella redistribuzione di cibo, contribuendo al perseguimento dei suoi obiettivi ad alto impatto sociale.

Il progetto per Banco Alimentare

Digital360, da sempre impegnata nella promozione dell’innovazione digitale in tutte le sue forme come motore di crescita sostenibile ed inclusiva dell’economia e della società, a partire da inizio 2022 ha affiancato Fondazione Banco Alimentare nel consolidamento e nell’evoluzione del suo sistema informativo, dalle infrastrutture informatiche ai software gestionali, supportando l’attività ordinaria e la gestione dei progetti speciali. Nello specifico, il Gruppo ha messo a disposizione la sua esperienza e competenza in ambito Ict in una fase di assesment, nel disegno di una roadmap evolutiva e nell’avvio di vari cantieri di lavoro, per lo studio e l’implementazione delle migliori soluzioni architetturali in grado di garantire più sicurezza, fruibilità, accessibilità dei sistemi informativi di Fondazione Banco Alimentare.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni

Sempre con il supporto di Digital360, l’organizzazione no profit ha inserito poi pro bono alcuni professionisti di alto livello che la accompagneranno in questo processo di innovazione. Tutto ciò permetterà a Banco Alimentare di facilitare il dialogo con i partner e migliorare le attività operative anche a livello locale, in virtù di una maggiore qualità del trattamento dei dati.

La community “We Save & Care”

Grazie a questo progetto, Digital360 è entrata a far parte della community “We Save & Care”, che certifica l’impegno della Società Benefit a fianco di Fondazione Banco Alimentare per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore del cibo, l’importanza della condivisione e la lotta allo spreco alimentare, attraverso l’adesione ad un programma di 7 punti per il bene comune. “Come Gruppo siamo convinti che l’innovazione digitale sia oggi la più importante leva per accelerare la crescita economica e la competitività, ma anche un potente stimolo per promuovere uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo – sottolinea Andrea Rangone, Presidente di Digital360 – La nostra scelta di diventare Società Benefit è nata infatti dalla consapevolezza, presente nella cultura del Gruppo fin dalle origini, della necessità di una visione ampia del ruolo dell’impresa, che trova nel rapporto con la comunità̀ il proprio completamento”.

L’impegno di Digital360

Quello con Fondazione Banco Alimentare è solo uno dei progetti che Digital360 ha messo in campo sul fronte sostenibilità sociale. In collaborazione con Caritas Ambrosiana e Fondazione S. Carlo, ad esempio, ha avviato “Al lavoro 4.0”, iniziativa di inclusione sociale grazie al digitale giunto alla seconda edizione. Si punta a dare ai neet, i giovani che non sono impegnati in percorsi di lavoro né di formazione, l’opportunità di accedere a percorsi di formazione gratuita sulle nuove professioni digitali.

Al centro del progetto un percorso di 4 mesi di tirocinio in aziende del territorio milanese per 20 ragazzi.

L’obiettivo del progetto “Al lavoro 4.0” è di dare un contributo alla riduzione delle disuguaglianze, con particolare attenzione a quei giovani che, per condizioni di svantaggio socio-economico, non hanno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro o sono costre tti ad abbandonare il percorso di studi.

“Al Lavoro 4.0” fa parte del percorso con cui Digital360 è impegnata a perseguire obiettivi di bene comune grazie alla diffusione della cultura digitale e alla promozione dell’innovazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA