L’offerta di Iliad per avere internet a casa sfruttando la fibra ottica FTTH è conveniente: il prezzo è di soli 22,99 euro al mese per sempre, ma solo per i clienti mobile che dispongono di un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e di un metodo di pagamento automatico.

L’iniziativa di Iliad punta a rafforzare il pacchetto convergente fisso-mobile dell’operatore, offrendo velocità elevate, router di ultima generazione e un costo bloccato nel tempo.

Iliad internet casa: cosa include l’offerta da 22,99 euro

L’offerta fibra di Iliad è disponibile al prezzo standard di 26,99 euro al mese. Il costo scende a 22,99 euro al mese per sempre grazie al vantaggio Casa + Mobile, riservato agli utenti che possiedono una tariffa mobile compatibile.

L’attivazione prevede un contributo una tantum di 39,99 euro per l’installazione.

Caratteristica Dettaglio Prezzo standard 26,99 euro/mese Prezzo con Casa + Mobile 22,99 euro/mese per sempre Installazione 39,99 euro una tantum Tecnologia Fibra FTTH Router iliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito Chiamate Illimitate in Italia Chiamate internazionali Verso numerosi numeri fissi esteri Chiamate verso mobili Stati Uniti e Canada inclusi

Velocità elevate con Iliad grazie alla rete FTTH

Con la sua offerta Iliad garantisce alte prestazioni per la sua rete, per navigare velocemente.

Nelle aree raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON , la connessione può arrivare fino a 5 Gbit/s in download complessivi e fino a 700 Mbit/s in upload . La banda viene distribuita tra porte Ethernet e connessione Wi-Fi.

, la connessione può arrivare . La banda viene distribuita tra porte Ethernet e connessione Wi-Fi. Nelle zone servite da tecnologia FTTH GPON , invece, la velocità raggiunge fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload .

, invece, la velocità raggiunge . Per le cosiddette aree bianche, la velocità massima dichiarata è pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Come sempre, le prestazioni effettive possono variare in funzione della copertura, della congestione della rete e delle caratteristiche dell’abitazione.

Il valore aggiunto dell’offerta Iliad: il router Wi-Fi 7

Tra gli aspetti che differenziano l’offerta iliad internet casa figura la presenza della iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa senza costi aggiuntivi.

Si tratta della nuova generazione degli standard wireless, progettata per migliorare velocità, stabilità e gestione simultanea di più dispositivi collegati. Il router è pensato per sostenere attività ad alto consumo di banda come streaming video in alta definizione, gaming online, smart working e download di grandi dimensioni.

La iliadbox integra inoltre una modalità Sleeping e un pulsante dedicato per lo spegnimento, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici quando la connessione non viene utilizzata.

Come ottenere l’offerta Iliad a prezzo scontato

Per accedere al canone di 22,99 euro al mese è necessario essere clienti mobile Iliad con un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e associare un metodo di pagamento automatico.

Tra le offerte compatibili con questa promozione figurano:

Offerta mobile Prezzo Giga inclusi TOP 250 PLUS 9,99 euro/mese 250 GB TOP 300 PLUS 11,99 euro/mese 300 GB GIGA PRIME 12,99 euro/mese 300 GB

Il vantaggio Casa + Mobile rimane attivo finché vengono mantenuti i requisiti richiesti dall’operatore.