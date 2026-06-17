L’offerta di Iliad per avere internet a casa sfruttando la fibra ottica FTTH è conveniente: il prezzo è di soli 22,99 euro al mese per sempre, ma solo per i clienti mobile che dispongono di un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e di un metodo di pagamento automatico.
L’iniziativa di Iliad punta a rafforzare il pacchetto convergente fisso-mobile dell’operatore, offrendo velocità elevate, router di ultima generazione e un costo bloccato nel tempo.
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Iliad internet casa: cosa include l’offerta da 22,99 euro
L’offerta fibra di Iliad è disponibile al prezzo standard di 26,99 euro al mese. Il costo scende a 22,99 euro al mese per sempre grazie al vantaggio Casa + Mobile, riservato agli utenti che possiedono una tariffa mobile compatibile.
L’attivazione prevede un contributo una tantum di 39,99 euro per l’installazione.
|Caratteristica
|Dettaglio
|Prezzo standard
|26,99 euro/mese
|Prezzo con Casa + Mobile
|22,99 euro/mese per sempre
|Installazione
|39,99 euro una tantum
|Tecnologia
|Fibra FTTH
|Router
|iliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito
|Chiamate
|Illimitate in Italia
|Chiamate internazionali
|Verso numerosi numeri fissi esteri
|Chiamate verso mobili
|Stati Uniti e Canada inclusi
Velocità elevate con Iliad grazie alla rete FTTH
Con la sua offerta Iliad garantisce alte prestazioni per la sua rete, per navigare velocemente.
- Nelle aree raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON, la connessione può arrivare fino a 5 Gbit/s in download complessivi e fino a 700 Mbit/s in upload. La banda viene distribuita tra porte Ethernet e connessione Wi-Fi.
- Nelle zone servite da tecnologia FTTH GPON, invece, la velocità raggiunge fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload.
- Per le cosiddette aree bianche, la velocità massima dichiarata è pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.
Come sempre, le prestazioni effettive possono variare in funzione della copertura, della congestione della rete e delle caratteristiche dell’abitazione.
Il valore aggiunto dell’offerta Iliad: il router Wi-Fi 7
Tra gli aspetti che differenziano l’offerta iliad internet casa figura la presenza della iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa senza costi aggiuntivi.
Si tratta della nuova generazione degli standard wireless, progettata per migliorare velocità, stabilità e gestione simultanea di più dispositivi collegati. Il router è pensato per sostenere attività ad alto consumo di banda come streaming video in alta definizione, gaming online, smart working e download di grandi dimensioni.
La iliadbox integra inoltre una modalità Sleeping e un pulsante dedicato per lo spegnimento, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici quando la connessione non viene utilizzata.
Come ottenere l’offerta Iliad a prezzo scontato
Per accedere al canone di 22,99 euro al mese è necessario essere clienti mobile Iliad con un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e associare un metodo di pagamento automatico.
Tra le offerte compatibili con questa promozione figurano:
|Offerta mobile
|Prezzo
|Giga inclusi
|TOP 250 PLUS
|9,99 euro/mese
|250 GB
|TOP 300 PLUS
|11,99 euro/mese
|300 GB
|GIGA PRIME
|12,99 euro/mese
|300 GB
Il vantaggio Casa + Mobile rimane attivo finché vengono mantenuti i requisiti richiesti dall’operatore.
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