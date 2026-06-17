Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

NEWS

Iliad internet casa: fibra FTTH a 22,99 euro per sempre con Wi-Fi 7 incluso

Home Digital Economy Ecommerce
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La nuova promozione Iliad per avere internet a casa consente di attivare la fibra FTTH a 22,99 euro al mese per sempre per i clienti mobile idonei. L’offerta include router Wi-Fi 7 in comodato gratuito, chiamate illimitate e velocità fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da rete EPON

Pubblicato il 17 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

iliad-internet-casa-offerta
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Iliad, internet casa in 3 punti chiave

  • Canone a 22,99 euro/mese per sempre per clienti Iliad con offerta mobile ≥ 9,99 euro/mese e pagamento automatico; attivazione una tantum 39,99 euro.
  • Connessioni in fibra FTTH: fino a 5 Gbit/s down e 700 Mbit/s up su EPON, fino a 2,5 Gbit/s down e 1 Gbit/s up su GPON; in aree bianche max 1 Gbit/s/300 Mbit/s.
  • Router iliadbox con Wi-Fi 7 incluso, modalità Sleeping e spegnimento; offerta orientata alla convergenza fisso-mobile con prezzo bloccato nel tempo.
Riassunto generato con AI

L’offerta di Iliad per avere internet a casa sfruttando la fibra ottica FTTH è conveniente: il prezzo è di soli 22,99 euro al mese per sempre, ma solo per i clienti mobile che dispongono di un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e di un metodo di pagamento automatico.

L’iniziativa di Iliad punta a rafforzare il pacchetto convergente fisso-mobile dell’operatore, offrendo velocità elevate, router di ultima generazione e un costo bloccato nel tempo.

Attiva l’offerta di Iliad per avere internet a casa con la fibra

Iliad internet casa: cosa include l’offerta da 22,99 euro

L’offerta fibra di Iliad è disponibile al prezzo standard di 26,99 euro al mese. Il costo scende a 22,99 euro al mese per sempre grazie al vantaggio Casa + Mobile, riservato agli utenti che possiedono una tariffa mobile compatibile.

L’attivazione prevede un contributo una tantum di 39,99 euro per l’installazione.

CaratteristicaDettaglio
Prezzo standard26,99 euro/mese
Prezzo con Casa + Mobile22,99 euro/mese per sempre
Installazione39,99 euro una tantum
TecnologiaFibra FTTH
Routeriliadbox Wi-Fi 7 in comodato gratuito
ChiamateIllimitate in Italia
Chiamate internazionaliVerso numerosi numeri fissi esteri
Chiamate verso mobiliStati Uniti e Canada inclusi

Velocità elevate con Iliad grazie alla rete FTTH

Con la sua offerta Iliad garantisce alte prestazioni per la sua rete, per navigare velocemente.

  • Nelle aree raggiunte dalla tecnologia FTTH EPON, la connessione può arrivare fino a 5 Gbit/s in download complessivi e fino a 700 Mbit/s in upload. La banda viene distribuita tra porte Ethernet e connessione Wi-Fi.
  • Nelle zone servite da tecnologia FTTH GPON, invece, la velocità raggiunge fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 1 Gbit/s in upload.
  • Per le cosiddette aree bianche, la velocità massima dichiarata è pari a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Come sempre, le prestazioni effettive possono variare in funzione della copertura, della congestione della rete e delle caratteristiche dell’abitazione.

Il valore aggiunto dell’offerta Iliad: il router Wi-Fi 7

Tra gli aspetti che differenziano l’offerta iliad internet casa figura la presenza della iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa senza costi aggiuntivi.

Si tratta della nuova generazione degli standard wireless, progettata per migliorare velocità, stabilità e gestione simultanea di più dispositivi collegati. Il router è pensato per sostenere attività ad alto consumo di banda come streaming video in alta definizione, gaming online, smart working e download di grandi dimensioni.

La iliadbox integra inoltre una modalità Sleeping e un pulsante dedicato per lo spegnimento, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici quando la connessione non viene utilizzata.

Come ottenere l’offerta Iliad a prezzo scontato

Per accedere al canone di 22,99 euro al mese è necessario essere clienti mobile Iliad con un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e associare un metodo di pagamento automatico.

Tra le offerte compatibili con questa promozione figurano:

Offerta mobilePrezzoGiga inclusi
TOP 250 PLUS9,99 euro/mese250 GB
TOP 300 PLUS11,99 euro/mese300 GB
GIGA PRIME12,99 euro/mese300 GB

Il vantaggio Casa + Mobile rimane attivo finché vengono mantenuti i requisiti richiesti dall’operatore.

Attiva l’offerta di Iliad per avere internet a casa con la fibra
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Digital Neworks Act, Broadband for all

  • Osservatorio agcom

    Banda larga, il consumo dati corre: +55% dal 2021. Tim prima negli accessi, Fastweb nell'Ftth

    14 Mag 2026

    Condividi
  • Open Fiber bilancio 2025, fibra ottica imprese italiane

  • scenari

    Open Fiber: con la fibra ottica imprese italiane più forti sui mercati esteri

    13 Apr 2026

    Condividi
  • broadband, banda ultralarga, tlc, connettività

  • L'ANALISI

    Banda ultralarga, con l'Ftth decolla il consumo upstream

    24 Feb 2026

    Condividi
  • reti_private_industriali_corcom

  • LE REGOLE

    L'Europa vara il Digital Networks Act: che cosa prevede su spettro, fibra e "fair share"

    21 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x